"Verde de montes y negra de minerales". Ya lo dijo Víctor Manuel en una de sus canciones más emblemáticas, y Pedro Garfias bastante antes que el de Mieres. La región astur es una de las más ricas en paisajes de todo el territorio español.

Y es que Asturias, esa región situada al norte de España, es conocida, en parte, por sus impresionantes paisajes naturales. Su costa cuenta con acantilados escarpados y playas de arena blanca, mientras que su interior está lleno de montañas, valles y ríos. La naturaleza es la protagonista en Asturias, y ofrece al visitante la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre como senderismo, ciclismo o deportes acuáticos.

Uno de los paisajes más emblemáticos de Asturias es el Parque Nacional de los Picos de Europa, donde se pueden encontrar montañas con alturas superiores a los 2.000 metros, bosques de hayas y robles, y ríos cristalinos que serpentean por los valles. También destacan las brañas, pequeñas aldeas de pastores que han conservado sus tradiciones y costumbres. Asturias es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad, donde se puede disfrutar de un paisaje sorprendente y de una gastronomía excepcional basada en productos locales como la sidra o el queso de Cabrales.

Pero otro de sus montes emblemáticos es el Angliru. Hasta allí, "sola", se desplazó una joven que decidió comer mientras disfrutaba las fantásticas vistas que "el paraíso" ofrece. Sentada en unas piedras, la chica comenzó a grabar un vídeo para sus amigas: "Este es un vídeo para mis amigos, para todos a los que les digo que vengan aquí conmigo y me han dicho que no. Pues he venido sola y me lo estoy pasando muy bien, os jodéis", comenzó diciendo. "No entiendo como a la gente le puede costar tanto hacer algo mínimo, mira con qué vistas estoy comiendo joder, si es la hostia macho, se ve toda Asturias. Yo no entiendo a la gente que me dice que no, me pone de mal humor", asegura la joven, que insiste en que volverá sola: "Si no viene nadie vendré sola porque no voy a dejar de hacer estos planes porque nadie vaya a venir conmigo. Pues ya lo siento, bien a gusto que voy a comer", remarcó.

La joven cuenta ya con miles de reproducciones en el vídeo y con más de 50.000 likes. Hasta varios famosos se han pronunciado en el vídeo: "Aún hay esperanza en los jóvenes"; "Yo voy contigo", comentó Daniel Fdez, un conocido influencer asturiano.