Gamoneda y Pixán engarzan palabra y música inspirados por el duende de Lorca

La Carmen está bailando

por las calles de Sevilla.

Tiene blancos los cabellos

y brillantes las pupilas.

¡Niñas,

corred las cortinas!

El poeta Antonio Gamoneda y el músico Joaquín Pixán unen sus fuerzas y pasiones para rescatar las páginas de "Escondida luz", una antología de Federico García Lorca realizada por el primero de ellos con clara vocación de atrevida apuesta estética. Y es que el trabajo "recolector" de Gamoneda se escapa de los lugares líricos más conocidos de Lorca y viaja hacia su primera juventud al tiempo que unidades poemáticas que habitan en sus obras dramáticas y que, alejadas de su contexto teatral, se transforman en "auténticos poemas independientes", según explica Gamoneda.

Y aquí entra en escena el compositor e intérprete asturiano para redactar musicalmente unas canciones de concierto. Nos vamos al pasado 25 de octubre, cuando Pixán telefoneó al poeta para preguntarle "qué le parecería una incursión en la poesía de Lorca a los efectos de musicar alguna de ellas para un pretendido trabajo en términos de creación musical. Lo primero que me dijo fue que es una tarea difícil y un territorio muy escrutado por músicos de toda índole pero, le venía a la memoria, en ese momento, un libro que él prologó y que suponía una poesía de Lorca bastante poco conocida por lo que suponía un interés aún mayor".

En una segunda conversación alrededor de las 11 de la noche de ese mismo día, el poeta ofreció al músico "hacerme una selección de esos poemas de Lorca y una argumentación de por qué esos y no otros, pensando siempre en el conocimiento que él tiene de mi forma de hacer músicas partiendo del poema, que bien conoce de anteriores trabajos que juntos hicimos".

Gamoneda explica a LA NUEVA ESPAÑA que ha colaborado con Pixán para afrontar una selección en la que "ambos hemos propuesto un listado, con la particularidad de que ha habido bastantes coincidencias a partir de una búsqueda común. Y con algunas de esas coincidencias más otras elecciones sin ellas hemos hecho el corpus del cancionero. Hay que ver que de alguna manera hay proximidad entre Asturias y Lorca, no olvidemos que el poeta estuvo recopilando canciones en Asturias, incluso las recogía en la lengua vernácula. Luego no se sabe qué fue de aquellas canciones. La curiosidad poética de Lorca no tenía término y a saber qué hubiera hecho con esas canciones de no haber tenido ese trágico final".

Afirma Gamoneda que "no hemos tenido el prejuicio de que los textos de Lorca hayan sido utilizados por otros autores, sería un afán innecesario e inoportuno porque el material nacido de Lorca es tan valioso y excepcional que aunque haya autores que hagan versiones de una canción nunca hay repetición. Una canción de Lorca está viva aunque trabajen con ella otros cien".

Los cancioneros de toda España suelen desde hace siglos moverse haciendo interpretaciones distintas de las piezas cancioneriles, "tanto es así que Joaquín y yo preparamos un ‘Cancionero asturiano para el siglo XXI’, allí había canciones nuevas en letra y en melodía y otras del acervo popular cancioneril con cuatro o seis siglos de antigüedad. Es un patrimonio común, se trata de sembrar y esperar la cosecha, y eso es una actitud hermosa y productiva en el orden estético y patrimonial".

Hasta ahora, Gamoneda ha escuchado dos canciones, "y tengo un buen recuerdo auditivo, sobre todo de una de ellas. Pero estamos aún en una fase de ensayo, de búsqueda. En todo caso, es una tarea creativa de Joaquín, con independencia del diálogo o de mis propuestas. Reconozco que tengo impaciencia por escucharlas todas".

