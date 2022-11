Djuka pide a Montenegro no ir citado en la próxima convocatoria para centrarse en el Sporting

Uros Djurdjevic ha trasladado en las últimas fechas a la Federación de Montenegro su firme intención de no formar parte de la próxima citación internacional con vista a los amistosos que tienen que disputar este mismo mes de noviembre: el jueves 17 ante Eslovaquia en Montenegro, y el 20 frente a Eslovenia a domicilio. Djuka ha solicitado al seleccionador nacional montenegrino, Miodraj "Mijo" Radulovic, quedarse fuera únicamente de esta ventana para poder centrarse exclusivamente en el Sporting. Así, en el caso de que Montenegro autorice la petición del ariete, como está previsto, según apuntan distintas fuentes, estará a disposición de Abelardo para el enfrentamiento ante el Leganés que los rojiblancos disputan en El Molinón el sábado 19 de noviembre (18.30 horas). No es la primera ocasión en la que el 23 antepone los intereses del Sporting a los de Montenegro, a sabiendas de que este tipo de gestos no son muy bien vistos desde la Federación.

En marzo de 2021, por ejemplo, anunció que no iría con su selección para disputar dos amistosos que se celebraban en junio si coincidían con un hipotético play-off de ascenso a Primera División. Como en la pasada campaña, cuando pactó con Mijo Radulovic regresar antes de lo previsto a Gijón y no formar parte del segundo de los encuentros programados para ayudar a un Sporting que buscaba alejarse de los puestos de descenso. Ahora, esta decisión tiene mucha relevancia por el hecho de atravesar uno de sus peores momentos a nivel de eficacia goleadora en el club rojiblanco y vivir una situación complicada por el aumento de la competencia interna tras los goles de Cristo y Campuzano y el buen nivel ofrecido por Milo en sus minutos ante el Albacete. Djuka no marca desde la jornada 2 en Liga, cuando anotó un doblete en la goleada (4-1) ante el Andorra. Cuando Abelardo decidió reemplazarlo el jueves por Milo, en El Molinón se escucharon dos sonidos enfrentados: tímidos pitidos y aplausos. El delantero mantiene la total confianza de los técnicos y de la dirección deportiva rojiblanca, pese a los recientes problemas con el gol. Con la llegada de Orlegi Sports a la entidad, Djuka renovó por cinco años más, hasta 2027, en una operación que fue muy complicada de desbloquearse por las diferencias que había entre los objetivos de ambas partes y porque contaba con clubes pujando fuerte.