Un mercado a la expectativa

A falta de veinte días para que se cierre el mercado de fichajes, la situación del Sporting es de una especie de calma tensa. Después de celebrarse varias reuniones entre los dueños y responsables deportivos del club para "reflexionar", incluso lanzando algún mensaje público a Abelardo, en Mareo esperan una reacción inmediata del proyecto, caído en liga en las últimas semanas, comenzando por el partido de este sábado contra el Racing de Santander, que se observa importante para marcar un punto de inflexión. Con el equipo de dirección desplazado a México para formar parte de una serie de actividades del grupo, no están siendo horas de especial actividad en el panorama deportiva.

La contratación de un 9 de la confianza de Orlegi como es Jelardino ha cerrado, previsiblemente, el cupo de las altas previstas para el Sporting en esta ventana, marcada por las circunstancias: el margen salarial es pequeño, el mercado de invierno también es limitado y no ofrece primeras opciones, y en el grupo existe además la creencia de que esta plantilla tiene más nivel que puntos cosechados.

El Betis no está por la labor de permitir la salida de Dani Martín, en el radar del Sporting

Con todo, en el área deportiva del club, en permanente comunicación con los servicios compartidos del grupo, se mantiene un estado de permanente vigilancia. Sobre todo ante la ‘operación Mariño’ con el Almería, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA en exclusiva, y que apunta a alargarse hasta el cierre de mercado. El Sporting, por su parte, no tiene ninguna prisa, ni especial tensión: cuenta con la posición cubierta, y espera a que se produzcan, o no, los movimientos. En los últimos días apenas se están registrando avances. Pero en Mareo sí se estaría por la labor de no ofrecer resistencia a la salida del capitán, cuyo ciclo en el club está próximo a agotarse. Saldrá en enero o en junio. Eso está claro.

Consciente de que se pueda anticipar esa salida, los responsables deportivos exploran el mercado, por si ese efecto dominó, que afecta a varias porterías, termina por alcanzar a Mareo. Se ha tanteado con el Betis la situación de Dani Martín, que, de momento, apunta a continuar en el club andaluz, cerrado en banda a una salida. Del mismo modo, se monotorizan situaciones de otros guardametas. Además se han recabado ofrecimientos, como Miguel Ángel Morro, a quien el Rayo busca salida en forma de cesión. Hay más nombres en el radar, pero nada negociado, a la espera de que el Almería inicie las gestiones formales. El perfil que se pretende es claro: un portero titular, no un comodín.

La llave de toda la operación está en la situación de dos nombres y clubes: Fernando Pacheco (Almería) y Benjamín Lecomte (Espanyol). El club andaluz está en una situación casi límite, en plena lucha por la permanencia y necesitado de fichajes. No tiene espacio para inscribir a más jugadores –ayer logró incluir en la liga a Luis Suárez– , busca aligerar masa salarial, mientras además negocia con el Espanyol por el guardameta de Badajoz. Por otra parte, el club catalán espera liberarse del arquero francés, cedido por el Mónaco, quien ahora debe buscarle destino. Si no se mueven esos jugadores, Mariño se quedará en Mareo, pese a los deseos del jugador. Los movimientos, sostienen distintas fuentes, pueden precipitarse en cuestión de días.

Situación de Cristo

La de Mariño es, en estos momentos, la única situación abierta, aunque el mercado puede propiciar otras operaciones. El caso de Cristo, mientras, es distinto. Como desveló LA NUEVA ESPAÑA, el canario está abierto a salir, pero el Sporting no está por la labor de soltar al delantero en invierno.