Orlegi abordará la recompra de Mareo cuando el Sporting ascienda: las claves del encuentro del dueño del Sporting con los medios de comunicación

La agenda de Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración del Sporting, estuvo ayer cargada de actos, comenzando con el encuentro matinal en Mareo con los medios de comunicación, siguiendo a media tarde con la inauguración de la residencia y terminando la jornada viéndose las caras por primera vez con Carmen Moriyón, la nueva alcaldesa de Gijón.

En el encuentro con los periodistas que cubren la información del Sporting, que se extendió por espacio de una hora, el dueño del club rojiblanco estuvo acompañado por Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales, David Guerra, presidente ejecutivo, Luis Miguel Pérez, director de Asuntos Corporativos de Orlegi Sport, y Eduardo Musalem, miembro del consejo de administración de Orlegi Sports. Irarragorri lanzó varios mensajes importantes: uno de ellos, que el Grupo Orlegi mantiene el compromiso de abordar la recompra de Mareo, pero que esa gestión se asumirá cuando el equipo rojiblanco recupere la categoría ascendiendo a Primera División. Otro de los grandes titulares de la cita estuvo en lo que se explica a continuación.

Todas las claves:

Recompra de Mareo. Al mandamás de Orlegi Sports le preguntaron por la intención del grupo mexicano de recomprar las instalaciones de Mareo. Irarragorri confirmó el compromiso de Orlegi Sports es la de recomprar Mareo, pero que esa operación no se abordará de forma inminente, sino que se realizaría cuando el equipo rojiblanco regrese a Primera. Antes, defendió la importancia de la reforma integral de Mareo que se está acometiendo en estos momentos, a través de los fondos CVC, para que la escuela de fútbol rojiblanca se adecué a los nuevos tiempos del balompié. En ese sentido, explicó que los cambios eran muy necesarios. Puso como ejemplo la renovación integral en el césped (campo número 2) para evitar lesiones musculares.

Asturias 2030. El dueño de Orlegi Sports se mostró convencido del proyecto "Asturias 2030" para que El Molinón y Mareo sean sedes del Mundial 2030. Explicó que Gijón sigue en la carrera. Defendió que tienen un proyecto tangible y claro con el estadio. Además, reiteró que, si el proyecto sale adelante, Asturias saldrá beneficiada, generando sinergias que ayudarán a la creación de empleo a nivel regional y local. El ejecutivo explicó que para que el plan salga adelante necesitarán de fondos públicos y de capital privado. El Gobierno central también tiene un fondo reservado, confirmó el presidente.

Pedro y la necesidad de ventas. El mandatario reiteró que el Sporting no tiene necesidad de vender, y explicó que algunas de esas operaciones, como la de José Gragera, vienen dadas por otros factores más allá de hacer caja. Puso al club por delante de situaciones individuales. En el caso de Pedro, comentó que la operación no está cerrada, dejando caer que el deseo del jugador también es el de un cambio de aires, manteniendo en todo momento un profundo respeto por las decisiones de los futbolistas a salir, pero insistiendo en que la entidad no facilitará traspasos de activos valiosos por debajo de su valor del mercado.

Ramírez. Irarragorri envió fuerzas a Ramírez, mostrando su apoyo, y restando importancia a la reflexión del canario ante la oferta de Barcelona de Ecuador. En ese sentido, aseguró que era muy potente en el aspecto económico.

Djuka. Se mostró confiado de que hará un mejor año si deja atrás los problemas musculares. Explicó que en la renovación se incluyó una opción a salir a México, pero que Djuka rehusó a dejar Gijón.

El objetivo de esta temporada. El mandatario mezcló ambición y prudencia. Insistió en el fracaso del curso pasado, pero evitó exigirse un play-off o ascenso.