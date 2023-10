Marinieves, viuda de Quini, homenajeada por sus hijos: "Me quedan recuerdos tan bonitos como vosotros"

"No me lo esperaba". Fue ver aparecer a sus cuatro hijos y a su nieta Lola, y sus ojos se convirtieron en un mar de lágrimas. Marinieves Cañada, viuda de Quini, recibió ayer un cariñoso homenaje de la peña Quini, quienes organizaron un acto para convertirla en socia de honor de la peña con la complicidad añadida de sus hijos. Lorena, Enrique, Jorge y Óscar Castro se presentaron por sorpresa para fundirse en un emocionante abrazo con su madre en uno de los rincones en los que ella y el Brujo compartieron durante años su sportinguismo. "Me quedan recuerdos tan bonitos como vosotros", agradeció tras reconocer la dificultad de ocupar los cinco años de inmenso vacío que ha dejado el repentino adiós del Brujo.

"Es un día especial porque vamos a homenajear a una persona muy querida", avanzó Alberto Fernández, presidente de la peña Quini, desde uno de los salones del restaurante La Nueva Zamorana, sede de la peña desde su fundación, en 1979. Tras proceder a la entrega de los carnés de los nuevos socios, todas las miradas se centraron en Marinieves. En el momento de hacer entrega de su carné de socia de honor, su nieta Lola accedió al comedor seguida de su padre, Óscar, y de sus tíos Lorena, Enrique y Jorge. Llevaban flores y bombones para la mujer que más echa de menos al mito rojiblanco, Quini. "Estoy muy agradecida a todos porque ha sido una sorpresa", respondió Marinieves después de tomarse un tiempo para secarse las lágrimas y repartir besos. Los más tiernos, los reservados a Lola, a quien muchos dicen "que se parece mucho su abuela" por el azul intenso de sus ojos. En la mesa, la añoranza de las tertulias con Quini y con Fernando Fueyo, dos imprescindibles en cada acto de la peña sportinguista Quini, una constante. La iniciativa de distinguir a Marinieves como socia de honor, justo una semana después del que hubiera sido el 74 cumpleaños del Brujo, partió de la nueva directiva presidida por Alberto Fernández, quien lleva nueve meses al frente de un colectivo "que ha triplicado a sus socios". Superan ya la treintena y preparan viaje a Santander, donde el próximo sábado estarán arropando al Sporting en su visita al Racing de José Alberto. Ana Rodríguez, secretaria, de nuevo al frente tras estar el pasado sábado en Andorra. Hay más proyectos sobre la mesa con el Sporting y Quini como protagonistas. La peña Quini está en conversaciones con la familia del Brujo para colaborar con su Fundación. La idea es que un porcentaje de la venta de los productos de merchandising que han sacado a la venta (polos, gorras y bufandas, principalmente) vaya a parar a la Fundación. "Nos gustaría colaborar con ellos de alguna forma", explicó Alberto Fernández.