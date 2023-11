Marcelino toma el mando en el Villarreal y decidirá en junio el futuro de Hassan: el Sporting tiene una opción de compra y en el Submarino Amarillo controlan al extremo

Marcelino García Toral, exentrenador del Sporting, será una figura con mucho peso en el Villarreal e influencia en la toma de decisiones sobre la confección del proyecto deportivo del equipo groguet. El acuerdo entre el asturiano y el submarino amarillo para tomar las riendas del equipo ya es total. Hoy podría hacerse oficial su vuelta al banquillo donde dejó tan buen recuerdo entre enero de 2013 y junio de 2016.

El de Careñes tendrá fuerza a la hora de tomar decisiones estructurales en torno a la confección de la plantilla. De hecho, firmará un contrato de larga duración. Distintas informaciones apuntan que fichará hasta el 30 de junio, y, en principio, por dos temporadas más. Marcelino, por lo tanto, no vinculará su etapa a lo que suceda en estos más de seis meses, sino que será sí o sí el líder deportivo del Villarreal, que busca con el asturiano, de 58 años, una figura con jerarquía que dé estabilidad al banquillo tras un año con muchas curvas con las destituciones de Quique Setién y Pacheta. Uno de los casos que deberá analizar García Toral junto a su equipo de confianza, con Rubén Uría, y Miguel Ángel Tena, director de fútbol, es el del extremo cedido en el Sporting Haissem Hassan. Marcelino siempre ha dado mucha importancia a los extremos en sus esquemas. El francés, de 21 años, renovó el pasado verano con el submarino amarillo hasta 2025 antes de llegar prestado al club gijonés. El impacto de Hassan en Mareo ha sido muy potente en lo numérico (2 goles y 4 asistencias entre la Liga y la Copa del Rey), pero también en la capacidad de intimidación sobre los rivales, que en ocasiones han cambiado su forma de jugar para aumentar las vigilancias sobre el atacante rojiblanco, que se encuentra entre los jugadores con mayor número de regates completados de toda la categoría. El Sporting pactó una opción de compra que viene a ser la misma en caso de ascenso o de continuidad en Segunda y que estaría ligeramente por debajo de los 3 millones de euros. Pero el precio parece prohibitivo si los rojiblancos no tocan Primera División. Hassan es visto como un jugador con un presente extraordinario e incluso mejor futuro en Mareo, donde consideran que su llegada le ha dado un plus al proyecto. Su continuidad, en cualquier caso, aún no se ha valorado. Esta decisión, como otras, se abordarán con el desarrollo de la competición.

Miembros del equipo de trabajo de Tena en el Villarreal tienen muy buenos informes de las actuaciones de Hassan con el Sporting, al que observan como un valor importante para el futuro del club por su capacidad para desequilibrar, difícil de encontrar en el mercado. Ya hay una decisión tomada: que el jugador no regresaría seguro para jugar en Segunda División con el Villarreal B. Si regresa será para el primer equipo. Si no es así, se abrirá entonces la puerta definitiva a un traspaso, un extremo que se evitó en el último mercado pese a que el atacante tuvo ofertas de equipos europeos, además de un fuerte interés por parte del Zaragoza, con varias llamadas de Juan Carlos Cordero, su director deportivo.