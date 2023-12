La otra liga del Sporting: el torneo que reúne a Nacho Cases, Míchel, Javi Fuego, el hijo de Quini...

Colgaron las botas hace unos meses, años en el caso de alguno, pero el fútbol sigue siendo protagonista en sus vidas. Nacho Cases es el último fichaje de una competición de fútbol-7, la Liga Ibérica, en la que tendrá como rivales a otros jugadores que marcaron una época en el Sporting, como Javi Fuego y Míchel. Su historia es la del reencuentro con esa parte del juego que el mundo profesional muchas veces reduce a mínimos. "Es volver al fútbol de ocio, de recordar momentos, de ratos con los amigos", explica Nacho Cases.

Cases ha reforzado las filas del Café-bar La Costa, denominación de un equipo singular en la competición. 17 de sus 25 componentes estudiaron en el Colegio Corazón de María. Nacho es uno de ellos. "Empezamos hace cinco años, entre varios amigos. La idea partía de que muchos fueran exalumnos y lo fuimos cumpliendo", cuenta Juan Méndez, capitán y uno de los fundadores. Los que no pasaron por el colegio, deben tener "al menos, vínculo con alguien de la plantilla. Es la manera de cuidar lo humano, lo más importante para encajar y seguir disfrutando con el grupo, que es el principal objetivo". El último fichaje ha sido recibido como un ídolo. "Tenía más ofertas, pero estuvimos rápidos", continúa, con una sonrisa, Juan Méndez. En el vestuario hay más nombres formados en Mareo, como Noel Suárez, sobrino de Cundi.

"Es también una manera de mantenerse en forma con lo que más nos ha gustado siempre, la pelota", añade Nacho Cases, actual segundo entrenador del Sporting Atlético, sobre un conjunto en el su labor es meter pases a un delantero que lleva el gol en las venas. Se trata de Óscar, el hijo pequeño del mito rojiblanco: Quini. "Es otra de las incorporaciones de este año y tiene la misma puntería que el padre", cuentan en un equipo que milita en la máxima división, la oro, de las tres categorías en las que está dividida la competición. El impulsor y director de esta liga es otro rostro conocido del fútbol asturiano, Pablo Pantiga, ahora entrenador del Colunga.

"Hay más fútbol fuera del mundo profesional", comenta Míchel Madera, quien esta campaña se ha incorporado a otro de los conjuntos punteros de la competición, Barbería Acebal. "Coincidí con Alejandro (dueño del negocio que patrocina al equipo) durante mi etapa en el Birmingham. Él estudiaba en Inglaterra y nos hicimos amigos. Me llamó para jugar y ya estoy entrenándome. Desde que dejé el fútbol sólo había participado en algún torneo en Pola de Lena y estas cosas me prestan", resume el fino centrocampista lenense. Uno de los grandes favoritos al título es el conjunto en el que militan Javi Fuego y Aitor Tornavaca. Los ahora miembros del cuerpo técnico del Sporting C son dos de los puntales del Infornet, del que sus rivales hablan con respeto. De lo que no hay duda es que por nombres y talento, la otra liga del Sporting se juega ahora al fútbol-7 en Asturias.