Al Sporting le bajan las defensas: Insua, en torno a un mes de baja

Miguel Ángel Ramírez deberá improvisar una solución de emergencia para cubrir el socavón que presenta la zaga con vistas al encuentro del domingo en El Molinón ante la Sociedad Deportiva Huesca, en el regreso del club rojiblanco a la competición. El canario se ha quedado de repente con lo justo en el centro de la defensa: a la conocida baja de Izquierdoz tras ver la quinta amarilla en casa del Éibar se suma ahora una todavía más delicada como es la de Insua, crucial en los esquemas defensivos y que apuntaba a recuperar la titularidad tras quedarse sin disputar el duelo en Ipúrúa por unas molestias musculares que nada tienen que ver con el percance de ahora. El tándem de centrales coruñeses que forman Pier e Insua, clave en el entramado defensivo del proyecto durante tantos meses de competición, no regresará este domingo. Las alarmas saltaron ayer por la mañana en las instalaciones Mareo cuando se conoció que el defensa gallego no estaba junto a sus compañeros de equipo en el entrenamiento; tampoco se ejercitó con los demás Guille Rosas, afectado por una gastroenteritis. Pero el concurso del gijonés no peligra.

Insua tiene una dolencia que estaría localizada en la zona del soleo. Este daño provoca que se pierda seguro el encuentro más inmediato que tiene el club frente al conjunto oscense, y es muy posible que también lo deje fuera de la batalla durante algún partido más. El Sporting no ha concretado el alcance de la lesión, aunque Ramírez puede quedarse sin uno de sus bastiones en defensa durante más o menos un mes de competición. Dependerá después del alcance exacto de la lesión. En Mareo estaban ayer pendientes de pruebas médicas, pero ya se asumía que el concurso del central coruñés para el partido ante el Huesca era muy complicado. Los problemas musculares implicarían que el de Arzúa no solo se pierde el choque contra el club oscense de este domingo: también sería baja para la visita al Heliodoro Rodríguez López, de Tenerife, el partido en El Molinón contra el Racing de Ferrol y tendría muy pocas papeletas de llegar a la dura salida a La Romareda, si se queda fuera de los terrenos de juego por un mes. Por lo pronto, la ausencia de Insua da fuerza a la decisión de Miguel Ángel Ramírez de frenar la salida de Diego Sánchez a Burgos, cuyo interés fue avanzado por este periódico. El entrenador canario no quiere perder competencia, y entiende que Sánchez le da mucho al equipo por su versatilidad y profesionalidad, cualidades que lo convierten en un valor muy útil dentro de la rotación. La prioridad del área deportiva es otra: dar salida a Ignacio Jeraldino, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA en diciembre. Al chileno se le busca acomodo desde hace tiempo, con opciones en el mercado americano. El avilesino está ahora más cerca que nunca de quedarse toda la temporada en la entidad, pese a pasarse toda la primera vuelta prácticamente sin competir (20 minutos más la Copa). El mercado siempre arroja incertidumbre y no se puede dar nada por hecho. Pero la lesión de Insua reduce aún más las opciones de que el preparador canario reconsidere su postura y se abra a facilitar el préstamo de Diego Sánchez, con quien ha mantenido varias conversaciones sobre su situación. Por lo pronto, el de Avilés tiene posibilidades de jugar contra el Huesca. La salida de Coto, oficial Ramírez dejó caer en el ensayo de ayer en Mareo un binomio de centrales formado por Pier y Diego Sánchez. La presencia del central de Oleiros no se debate. Pero en estos momentos crecen las opciones de que su socio el domingo pueda ser el canterano y no Pascanu, que es la gran alternativa que tiene a disposición Ramírez. El rumano ha tenido un papel importante durante la primera vuelta. Aunque su rol ha sido más como lateral que como central, su posición natural. Por otro lado, el club confirmó ayer la cesión de Enol Coto al Murcia. El lateral acababa contrato en junio y no ha renovado. Pero el Sporting se guarda una opción unilateral para "repescarlo".