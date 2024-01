Tenerife no olvida al "Pistolero": "Dio mucho al equipo"

Miguel Ángel Ramírez evidenció ayer el peso que espera para el único fichaje de invierno del club, Mario González, de cara a esta segunda fase de la temporada: pese a llevar más de un mes sin competir –el último partido que "el Pistolero" disputó en competición oficial fue el 9 de diciembre, cuando jugó apenas 3 minutos en el Columbus-Los Ángeles (2-1), precisamente en la final de la MLS– y apenas sumar tres entrenamientos en Mareo, incluyó ya al delantero entre los citados para viajar a Tenerife, y esta tarde (a partir de las 18: 30 horas) estará en el banquillo visitante del Heliodoro Rodríguez López. "En Tenerife me trataron de manera especial y la afición me tiene un cariño inmenso, siempre recibo palabras bonitas por su parte y no celebraré un gol si marco. Me fastidia, de hecho, que sea allí el primer partido", comentó resignado el nuevo dorsal 20 del Sporting, que no haría su famosa celebración si marca por "respeto" a los aficionados del club chicharrero.

En el Heliodoro dejó un gran recuerdo. Al Tenerife llegó en enero de 2022, también en el mercado de invierno y también cedido –del Sporting de Braga–, y allí se convirtió deprisa en una pieza clave para Luis Miguel Ramis. El equipo rozó el ascenso a Primera. Cayó en la final del play-off ante el Girona. González marcó 5 tantos. "Entonces no le conocía. Y me sorprendió. Es un gran jugador y una gran persona. Al equipo le dio mucho. Se compaginaba muy bien con Gallego (Enric). Era brutal: Enric la peleaba y Mario acudía después a la caída. No es que vaya mal de cabeza, ni mucho menos, pero Gallego las cogía todas. Se complementaban muy bien", explica su excompañero Míchel Herrero. "Es muy rápido y potente. Y tiene esa pizca necesaria de ser avispado, listo. Es un buen fichaje. Conoce la categoría, los equipos, los jugadores, los campos... No va a necesitar de adaptación y luego aporta muchísimo: corre todos los balones, las pelea todas", señala. En Mareo no tiene previsto correr riesgos con el de Villarcayo, que tendrá ya toda las opciones de gozar de un rol más importante con vistas al próximo duelo de Liga, contra el Racing de Ferrol, en El Molinón. Pero su concurso no está descartado. González podría disputar algunos minutos en la fase final del encuentro contra el club canario, aunque su concurso no está garantizado, y dependerá de las necesidades del partido. "Está adaptándose a ritmo de entrenamiento y viene sin ritmo de competición. Como ha estado entrenando y se encuentra bien, está para algunos minutos", admite Ramírez. Rescisión de Jeraldino. El Sporting confirmó ayer la rescisión del contrato de Ignacio Jeraldino, que tenía dos años y medio más de vinculación y que en las próximas horas firmará con el Audax chileno, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.