Vilallba y la humildad pese a no tener minutos en la primera vuelta: "Se ha sido justo conmigo, tuve la mala suerte de lesionarme y el equipo estaba bien"

Fran Villalba recibió este mediodía en la sala de prensa de Mareo el l premio al jugador cinco estrellas del mes de febrero en el Sporting, premio que otorga la afición de la mano de Mahou Cinco Estrellas. El centrocampista admitió que "es un chute de confianza. A nivel personal este mes ha sido bueno para mí y espero que siga siendo igual lo que queda de temporada. Muchas gracias a toda la gente que me ha votado y a seguir".

Sus declaraciones:

Mejor momento. "Creo que me encuentro a mi mejor nivel de la temporada. Me encuentro con mucha confianza para hacer las cosas. El míster y el equipo me lo han transmitido durante todo el año, no he bajado los brazos haya entrado en el equipo o no".

Vuelta a Valencia. "Este va a ser un partido especial para mí, vuelvo a mi ciudad, mi casa. Lo afronto con la máxima ilusión y ganas de hacer un gran partido a nivel colectivo lo primero e individual lo segundo".

Continuidad. "Sí creo que en el Sporting puedo encontrar esa regularidad que me ha faltado en mi carrera. Estoy a gusto aquí, desde principio de temporada dije que me quería quedar en el Sporting"

Humildad. "Tuve la mala suerte en pretemporada de sufrir una lesión que me impidió jugar los primeros partidos, el equipo estuvo muy bien y fue difícil entrar. Ahora me siento con esa confianza para ser un jugador importante y ayudar al equipo en el tramo final de la temporada que es el más importante".

¿A qué aspira el proyecto? "Llegados a este punto nosotros aspiramos a lo máximo. Estamos a 3 puntos del segundo y a 4 del primero. Las opciones que tengamos pasarán por ganar en casa y no perder fuera. Tenemos que ser más exigentes fuera para ir más a por los partidos. Somos capaces de todo, somos un gran equipo y lo hemos demostrado".

Estilo: "Somos un equipo capaz de todo, de llevar el peso del partido o de jugar en transición. Tenemos mucha variedad para ello. Sobre todo fuera de casa tenemos que ser algo más valientes y tener esa personalidad de querer ganar todos los partidos aunque fuera de casa sea difícil en esta categoría".

Ofertas en invierno. "Tanto el club como yo las valoramos ya que no estaba teniendo los minutos dada la circunstancia de que el equipo estaba compitiendo, jugando bien y estaba ganando y se valoraron todas las opciones. Cuando me siento con el míster y con el club decidimos quedarnos»

¿Se ha sido justo con él? "Sí, creo que se ha sido justo conmigo. Tuve la mala suerte de lesionarme justo antes del primer partido de liga. El equipo estuvo bien durante toda la primera vuelta y cuando las cosas van bien es muy difícil cambiarlo. Creo que el míster ha sido justo conmigo en todo momento y tanto él como el club me han transmitido esa confianza de que iba a ser un jugador importante, que no bajara los brazos durante la semana en los entrenamientos. Eso he hecho y ahora me está llegando la oportunidad; espero cogerla y aprovecharla al máximo. Me dieron la confianza y me dijeron que iba a ser un futbolista importante en este equipo, por eso no salí. Entrenaba con la máxima ilusión y respeto a mis compañeros. Para mí entrenaba bien, no ponía ninguna mala cara, en eso he cambiado muchísimo. Ahora a intentar aprovechar la oportunidad. El equipo estaba bien y ganando, y así no tienes por qué cambiar. Para mí eso era difícil porque a mí me gusta jugar siempre, pero lo aceptaba, trabajaba y cuando me tocaba trataba de dar el máximo".