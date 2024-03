La impactante confesión del jugador del Sporting Nacho Martín: "Me sentí fuera, lo que más me pesó fueron los entrenamientos"

Había iniciado la temporada siendo una de los jugadores utilizados en el centro del campo, pero después, Nacho Martín desapareció durante meses del once. El centrocampista del Sporting habló de esa situación tras la visita al Levante, partido en el que encadenó su segunda titularidad, consiguiendo revertir una situación compleja. "Personalmente me estoy encontrando bien, con mucha confianza y buenas sensaciones. Vengo de estar un poco fuera del equipo, de sentirme fuera. Incluso estar sin convocar. Estoy contento de haberle dado la vuelta. Le agradezco las oportunidades al míster", señaló el canterano.

Profundizando un poco más en esa sensación de estar fuera, Nacho Martín fue más concreto. "Te sientes un poco fuera del equipo. Lo que más me pesó fue en los entrenamientos. Creo que aunque siempre me esforcé y las ganas siempre fueron las máximas, me entraron algunas dudas. El parón de Navidad me vino bien. Volví con ganas y confianza, pensando en lo que tenía que hacer para volver a jugar", señaló. "Desde el club, ni el míster ni nadie me dijo que tenía que salir. Al final, es cierto que es mi primera temporada con dorsal del primer equipo y pensé que quizá sería tirar la toalla un poco pronto. Me centré en tener buenas sensaciones y estar bien en los entrenamientos para acercarme a jugar", añadió sobre cómo ha logrado salir de ese bache.

En cuanto a lo deportivo, Nacho Martín señaló que "fuera de casa está claro que no nos está dando con lo que estamos haciendo. Tenemos que potenciar lo que hacemos bien y mejorar lo que no. El partido estuvo igualado. Ellos tuvieron más ocasiones y al final se decide por un balón parado. En los últimos minutos, a pesar de que ellos jugaron con uno menos, se encerraron bien. Fue más complicado. Tenemos que mejorar fuera de casa. Lo que pensamos todos es que vamos a ir a por todas, a intentar ganar todo para intentar llegar a lo máximo".