La Alcaldesa remata la pugna con el PSOE por el Mundial: "No es no"

Con un "no es no" seguido de "en estas condiciones" remató ayer en el Pleno la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, el enésimo debate político sobre la candidatura de Gijón al Mundial de fútbol de 2030. Un debate en dos rondas propiciado en ambos casos por el PSOE. Primero preguntando si desde el área económica del Ayuntamiento se había hecho un informe sobre el impacto económico del evento. Que no se había hecho como contestó la edil de Economía, la popular Ángela Pumariega. Y después consultando el coste económico de la polémica campaña que justificando ese no al Mundial hizo el Ayuntamiento en varios mupis. Que fue de 380 euros por la impresión de los carteles, según el dato aportado por el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador.

Pero fue directamente la regidora quien tomó la palabra para contestar a los ataques del PSOE. "Que se ponga encima de la mesa la cantidad de dinero que van a poner los inversores y el Principado. No puede ser que se firme un protocolo por tres partes pero a la salida solo haya un papel donde la responsabilidad económica es para el Ayuntamiento. No es no en estas condiciones", dijo la Alcaldesa, quien también compartió con el Pleno que su antecesora, la socialista Ana González, le había comunicado en el traspaso de poderes que "no había nada".

"Se necesitan unas certezas que no hay, lo que había era ilusión", dice Pumariega (PP)

Previamente la Vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega, había reivindicado que ser "sede del Mundial es una oportunidad pero se necesitan certezas y aquí lo único que había era ilusión, no había ningún compromiso real de las partes" en referencia a la falta d de aportaciones económicas específicas de otras administraciones, del Sporting o de inversores privados. "Y sin certezas no podemos hipotecar el Ayuntamiento", concretó Pumariega.

"Gijón es una gran ciudad y debe tener la capacidad de ir a la Federación Española de Fútbol o la FIFA para, aunque no sean papeles firmados, tener ciertas certezas", les reprochó la socialista Marina Pineda, que acusó al gobierno de no luchar por el Mundial como no lo hizo por la capitalidad europea de la Cultura o "por el Foro del Empleo que por primera vez se hizo en Oviedo".

Del segundo ataque mundialista al gobierno desde las filas del PSOE se encargó su portavoz, Luis Manuel Flórez "Floro", que recibió la respuesta del forista Jesús Martínez Salvador. "Utilizar esta campaña para su autobombo y convencernos de una decisión unilateral y partidista es reírse de todos nosotros", sentenció Floro, para quien el problema del equipo de Moriyón es que "les falta liderazgo y ambición y así no se puede gobernar esta ciudad. Gijón les viene grande". Para Martínez Salvador ha sido el PSOE y no Foro y el PP quienes han cambiado de opinión en ese tema. "El Ayuntamiento no puede asumir solo el coste del Mundial", defendió Martínez Salvador, acusando al PSOE de "anteponer sus siglas" a la realidad de Gijón. Y en cuanto a la campaña, dio por bien invertido esos 380 euros en una campaña "que probablemente propició la ampliación de plazos de la FIFA".