El entrenador del Sporting lanza un mensaje optimista de cara a la diez finales: “Estamos donde a principio de temporada habríamos querido”

Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, se mostró este mediodía optimista en rueda de prensa en Mareo con las opciones del proyecto de cara a las últimas diez jornadas de Liga del club rojiblanco de meterse en play-off. “Estamos donde queríamos estar a principio de temporada”.

El entrenador rojiblanco valoró ante los medios de comunicación la previa del encuentro que se celebra mañana en El Molinón entre el Sporting y el Racing.

Sus declaraciones

Gestión de la semana. “Hemos gestionado cosas a nivel interno de nuestro funcionamiento como grupo. De reconstruir confianza. En eso sí es un grupo muy bueno. Analizando lo del otro día y la necesidad de generar duelos y el trabajo defensivo. En lo ofensivo estamos teniendo una buena estructura. Cuando se te cierran será más complicado… Pero lo de mañana será otra historia”.

Plano mental. “Lo físico puede ser un factor. Porque hay cosas que pueden ir pesando. Tenemos que manejar las rotaciones. Pero hay un tema mental y emocional que es determinante”.

Optimista con el final. “Hemos encontrado rivales que se nos han encerrado mucho. Se vuelve a repetir la historia de la primera vuelta cuando eran otras sensaciones. No podemos perder la perspectiva de que estábamos segundos pero a la misma distancia del décimo. Estaba todo en un pañuelo. Ahora estamos donde queremos estar. Al principio de temporada queríamos estar donde estamos ahora”

Revolución. “No va de hacer una revolución (tras Lezama). Mi enfado porque no habíamos estado a la altura no habíamos estado bien. No pensaba en que iba a cambiarlo todo. Nuestra activación, presencia… independientemente de los actores. No va relacionado con táctica; va relacionado con cómo afrontamos el juego”.

Similar al partido de la ida. “En ese ida y vuelta puede pasar cualquier cosa. A mi me gustaría que fuese un partido de idas. Prefiero que sea un asedio nuestro. Si controlamos los balances no será de ida y vuelta. Espero que no sea tanto de ida y vuelta sino que sea más de control nuestro”

Racing. “Las piernas que tienen por dentro. Defienden bien en dar libertad a los de arriba. Están siendo diferencial. Tienen al máximo asistente y al máximo goleador español. Eso lo compensa la pierna la gente de atrás”

¿Marcar futuro no? “No va a marcar, porque queda mucho. Pero sabemos de la importancia del partido. Que lo convirtamos en una fiesta. Es una oportunidad chula para disfrutar de dos rivales que están arriba y hacen buen fútbol”

Presión. “El vestuario está bien. Felices y orgullosos de tener esa presión en la posición en la que estamos. Nos hemos puesto en perspectiva. Algo hemos hecho bien todos para que después de un año la presión sea distinta: sea por ascender. Eso ha sido labor de cada uno”.

Guille Rosas. “Ha tenido molestias tras el partido de Amorebieta. Si no queremos perderle más tiempo, hay que pararle. Era forzar”.

Campuzano. “Hoy y podido tener una tarea con el grupo. Tras el Racing irá teniendo más tareas con el grupo. Va a depender de su respuesta en la adaptación al trabajo con el equipo”.