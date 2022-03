Kiko Matamoros está viviendo uno de los mejores momentos de su vida... es uno de los rostros más conocidos de Telecinco, está locamente enamorado -y además correspondido- de Marta López y en su vida personal, salvo algunos factores que modificaría, se siente pleno.

Este sábado hemos podido hablar con Kiko y de la posible aventura a 'Supervivientes 2022' como concursante oficial del reality y no se niega a nada: "Por qué no", eso sí llevaría fatal algunas cosas: "Yo creo que el hambre y las horas muertas y no tener acceso a información, a lo que está pasando en tu vida, en el mundo, supongo que eso es lo complicado".

Kiko Matamoros nos ha confesado que él tiene mucha "Más experiencia televisiva" que sus hijos y que eso sería un punto a favor en el reality, además compara su posible concurso con el de Laura: "Más broncas que Laura tampoco es fácil", pero asegura que sabrá comportarse ante las discusiones y enfrentamientos: "No sabes tú bien los filtros que tengo, todos tenemos filtros donde sea, hasta en la cárcel se tienen filtros".

Le hemos preguntado al colaborador por la futura paternidad con Marta y nos ha confesado que está decidido a ser padre de nuevo: "Pues sí, me gustaría, el año que viene y mañana, pero las circunstancias mandan y su vida profesional hay que respetarla y encontrar el momento más conveniente" dejando claro que tanto él como ella lo desean: "Yo desde luego y yo creo que ella también".