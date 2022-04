´Supervivientes´ ha anunciado este lunes a la que se convertirá en la octava concursante del reality. Se trata de Sofía, ganadora de 'Gran Hermano 16' y ex tronista de ´Mujeres y Hombres y Viceversa´.

La joven navarra viajará a Honduras, dispuesta a ponerse al límite y volver a alzarse como campeona de un reality, como ya hizo en la casa de Guadalix de la Sierra. Tras su infructuosa busca del amor en ´Mujeres y Hombres y Viceversa´, Sofía se adentra en una nueva aventura televisiva.

Telecinco también ha confirmado este jueves en la gran final de 'Secret Story' que Mariana Rodríguez ha cerrado un contrato con la productora del reality para poner rumbo a Honduras en los próximos días. Telecinco ha hecho oficial hasta la fecha los nombres de otros concursantes de 'Supervivientes 2022': Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja y el modelo Ignacio de Borbón.

Pero ahora, hay un nombre más. Un concursante que según se ha comentado en Socialité, "no va a gustar a Isabel Pantoja". Se trata de Anuar Beno. El hermano de Asraf se embarcará en la mayor aventura de la televisión y se enfrentará a la naturaleza salvaje, a las pruebas más duras, al hambre y a la convivencia.

Conocimos a Anuar cuando su hermano Asraf entró a participar en ‘GH VIP’ y él era su defensor en el plató. Es modelo y ha hecho campañas publicitarias para marcas de prestigio, como Carolina Herrera. También le hemos visto trabajando como actor.

“Hola a todos. Soy Anuar Beno y soy el próximo concursante de ‘Supervivientes 2022’. Tenía unas ganas tremendas de poder contároslo, de reírnos, de pasárnoslo bien, de vivir esta experiencia tan loca y tan enriquecedora y de que lo disfrutéis con todos nosotros. Un besito y nos vemos pronto. ¡Qué comience la aventura!”, nos ha dicho en su vídeo de confirmación.

Con la final de 'Secret Story' a la vuelta de la esquina y la confirmación de estos dos nombres como concursantes, Telecinco está intensificando en los últimos días la promoción de 'Supervivientes 2022' con el que espera salir su bache de audiencias. El reality de aventuras regresa a la cadena en abril con una nueva edición que estará presentada por Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Carlos Sobera y Ion Aramendi, que acaba de abandonar 'El cazador' de TVE para iniciar una nueva etapa en Mediaset.

Pero a este grupo se ha sumado una llamativa sorpresa. Se trata de Ignacio Borbón, joven modelo que triunfa en Asia y primo lejano de Felipe VI. "Chicos estoy muy contento de anunciar que soy concursante de SUPERVIVIENTES 2022 ! Tengo muchísimas ganas de que comience esta gran aventura y conoceros a todos ! También quería dar las gracias a todas las personas que han creído en mi y me han dado esta oportunidad!"

No obstante, el púlico nos e ha mostrado muy conforme con los nombres que han salido para esta edición, tal y como han manifestado en Twitter. "Cuesta abajo y sin frenos". "Pues la verdad que de momento no hay ninguno que me llame la atención....mal vamos!"