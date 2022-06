Supervivientes continúa su andadura y en la gala de Conexión Honduras se vivieron momentos de risas y también de mucha tensión.

Los concursantes han disputado una prueba por la que podían ganar una pizza. Los concursantes se situaban tras unos paneles que les impedía ver qué escribían sus compañeros. En el momento en el que entraron a competir Ana Luque, Anuar Beno y Yulen Pereira, la presentadora, Lara Álvarez, les empezó a preguntar sobre diferentes temas, compañeros y aspectos del concurso.

Pero hubo un momento crucial. La gijonesa lanzó la siguiente pregunta: “¿Quién tiene los sentimientos más puros por Anabel?”

Ana Luque, preciada amiga de la sobrina de la tonadillera apostó por Yulen y por ella misma, aunque, ante la petición de decantarse por uno, se eligió a ella misma. "Pues digo que yo, porque yo la quiero de corazón. Le he cogido demasiado cariño y se lleva una amiga para toda la vida, para lo que necesite", aseguró Luque.

Llegó el turno de Yulen, quien no dudó ni dos segundos en llevar a cabo una auténtica declaración de sus sentimientos: “Me voto a mí mismo porque aquí he conocido a una persona absolutamente mágica, la cual me está haciendo muy feliz en este concurso y creo que soy la persona que más sentimientos tiene por Anabel en este concurso y no tengo ninguna duda de que me votaría a mí”, indicó el esgrimista. La cara de Anabel era un poema.

Esto ha sucedido después de que el espadista le confesara a Kiko Matamoros que ya había tenido "algo" con Anabel. Yulen tuvo que hacerlo tras las declaraciones del colaborador de Sálvame respecto a la "relación" entre el deportista y la sobrina de Isabel Pantoja: "Tú no quieres a Anabel, si no ya hubierais hecho algo", espetaba el tertuliano; a lo que Pereira contestó: "Quién te ha dicho que no hemos hecho algo ya?

Han sido días de romanticismo y ternura. Pero una discusión lo ha cambiado todo. Todo eran risas en Playa Uva. Ambos hacían bromas con la cobra que Anabel le acababa de hacer al deportista y el ambiente era de lo más alegre. Pero, alcanzada la noche, Yulen comentaba con su amigo Anuar el último enfado de la sobrina de Isabel Pantoja: “Anabel…”. Era el hermano de Asraf quien terminaba la frase: “Es como una niña pequeña, me enfado y no respiro”.

“Para perdonarte hay que pedir perdón”, le decía ella. Yulen insistía en que lo había hecho pero, en esta ocasión, Anuar rompía una lanza a favor de Anabel: “No has pedido perdón”. La colaboradora continuaba: “¿Sabes qué pasa? Tengo 35 años y no entiendo por qué tienes esas contestaciones sin venir a cuento. No me digas ‘vale’ como a una loca”.

Después de que la superviviente se levantara y se marchara a otro lugar de la playa para dormir, Yulen acudía en busca de la reconciliación. “No entiendo por qué me contestas siempre así”, insistía de nuevo.

Al parecer han sido varios comentarios del deportista los que han provocado su enfado: “Lo de que por qué tienes que saber dónde está Cantora. Después con lo de Emiratos Árabes… Si es tu manera de hablar, conmigo contrólate”. Finalmente, Anabel le ha aceptado sus disculpas. La pareja ha terminado abrazándose en la arena y ella le ha hecho una última petición: “Dime que me quieres”.