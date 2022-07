Importante terremoto en Telecinco. La cadena de Mediaset ha tomado la decisión de cancelar 'Viva la vida' de manera definitiva en las próximas semanas, según la información a la que ha tenido acceso YOTELE.

La información era confusa en los primeros minutos, ya que diversas fuentes aseguraban en un primer momento que solo se trataba de una cancelación temporal durante el próximo mes de agosto.

Sin embargo, el programa presentado por Emma García se despedirá para siempre de la audiencia de Telecinco la última semana de julio, concretamente el domingo 24 de julio, cuando se emita la última entrega. El destino de sus colaboradores está de momento en el aire y no se sabe que será de su futuro.

Ana María Aldón, envuelta en plena polémica por los rumores entorno a su matrimonio, tiene ahora otro frente abierto. Con el final de "Viva la Vida", Aldón busca un nuevo sitio en la televisión. La colaboradora quiere entrar a formar parte del nuevo concurso de famosos de la cadena, "esta noche gano yo", que se emitirá los martes y será presentado por Christian Gálvez y Carolina Cerezuela. El nuevo programa, que verá la luz el próximo 26 de julio, ocupará el lugar en la parrilla de "Supervivientes: Tierra de nadie", que se despidió el pasado 19 de julio.

Mediaset tiene previsto poner en marcha un nuevo espacio de producción propia, ‘Ya es verano’, un formato de entretenimiento que Telecinco emitirá en las tardes de sábado y domingo.

Aldón sigue afrontando una etapa difícil. Los rumores sobre la situación de su matrimonio, después de unas declaraciones que dio en 'Déjate querer', provocaron la reacción de Ortega Cano ante los medios de comunicación, que desmintió cualquier índice de separación. A su vuelta a Viva la Vida, confesó no encontrarse bien anímicamente: "Me fastidia porque me siento mal cuando sonrío. Estoy en manos de profesionales pero no lo estoy llevando bien, no soy capaz de ser feliz".

José Ortega Cano aprovechó las cámaras de Europa Press para desmentir rotundamente que su relación con Ana María Aldón haya terminado: "Es mentira". Respecto a las declaraciones que han hecho Kiko Jiménez y el resto de colaboradores de televisión sobre su matrimonio, asegura que no son ciertas: "No dicen más que mentiras".