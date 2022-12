¡Ya no se esconden! Almudena Cid y Gerardo Berodia viven su historia de amor con naturalidad. Como cualquier otra pareja de enamorados salieron a pasear cogidos del brazo, disfrutando de una jornada prenavideña por las calles de Madrid. De este modo, consolidan su historia de amor, aunque por el momento, prefieren no hacerla oficial públicamente, pero sí se comportan con naturalidad y relajados, sin importarles que les puedan fotografiar juntos.

En esta ocasión, los dos tortolitos acudieron a un centro comercial, donde se les pudo ver conversando animadamente. Además, la exgimnasta lució una enorme sonrisa, dejando constancia del gran momento sentimental que atraviesa. Atrás quedaron los días en los que la veíamos completamente sobrepasada por la sorprendente ruptura con Christian Gálvez y la novedosa relación de éste con Patricia Pardo.

Siempre a la última, apostó por moderno conjunto de invierno, destacando con un jersey de lana de estampado navideño marfil y negro, que combinó con complementos total black: gorro de lana, bolso mochila, mallas y botas Ugg, cómoda y abrigada. Así de guapa caminó cogida del brazo de su novio, quien portaba en su mano una tablet y su teléfono móvil.

Queda constancia de que Almudena ha pasado página de su ruptura matrimonial con Christian, y ha rehecho su vida junto al exfutbolista, con quien tiene muchas cosas en común. Ahora Cid vive una nueva etapa tanto en lo sentimental como en lo profesional, ya que poco a poco está consolidando su carrera como actriz.

La exgimnasta desvela que su tabla de salvación tras retirarse de la competición y después de su separación de Christian Gálvez fue la interpretación, "donde encontré luz en el camino que se me antojaba oscuro, donde encontré la forma de interpretar la complejidad del ser humano".

"Son procesos. Hay que dejar aire y oxígeno cuando pasan las cosas, poner la atención en ti... uno en la vida busca respuestas y hay que darle tiempo a las preguntas porque las repuestas de fuera no van a llegar... Ahora estoy en un momento muy bonito, me he dado cuenta de todo lo que no me cuidaba y es el mejor descubrimiento que he hecho. Me he dado cuenta que la manera de sobrevivir a un momento difícil tiene mucho que ver a lo que he cultivado como deportista" reconoce.

Más sincera que nunca, Almudena confiesa que al principio su separación fue "como una bomba". "Primero genera como una inhibición, y no sabes qué pasa... Luego entra el sonido: el tuyo, el de fuera... no sabes qué hacer con todos los estímulos. Pero luego pones perspectiva, empiezas a saber cosas que antes no y me he colocado como alguien que observa desde fuera, y he encontrado muchas fortalezas en mí*" desvela, confesando que subir a un escenario tras su ruptura con el presentador fue "como subir a competir con un menisco roto". Sin embargo, y como asegura, "un día deja de doler, empiezas a minimizar y llega un momento en el problema deja de ser un problema".