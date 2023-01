De manera casi involuntaria, Rocío Flores se ha convertido en uno de los personajes más controvertidos de la prensa del corazón. Los continuos roces entre sus padres, especialmente desde que ella estrenase la docuserie "Rocío, contra la verdad para seguir viva", en la que atacaba a su padre, al que acusaba de haberla maltratado, la han puesto en el ojo del huracán. Y es que la nieta de Rocío Jurado no solo no ha dado credibilidad al relato expuesto por su progenitora -del que, por ahora, no se conoce sentencia firma que lo avale- sino que ha asegurado en numerosas ocasiones que el "malo de la película", en este caso, es Rociíto.

Desde entonces, ella se ha visto en medio de las trincheras desde la que disparan su padre y su madre. Y eso le ha pasado factura, especialmente a través de las redes sociales, donde son muchos los que le afean la relación que tiene con su madre. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece) Sin ir más lejos, en su última publicación en Instagram ha recibido numerosos insultos por parte de los seguidores de Olga Moreno. "No vuelvo a dar un like o un comentario de esta chica hasta que no vea un gesto hacia Olga Moreno", escribió una seguidora, en relación a la actitud que mantiene con la exmujer de su padre, con la que, prácticamente, se crio. Por ahora no consta que Rocío Flores haya cambiado de actitud tras las "amenazas" recibidas a través de internet.