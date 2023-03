Supervivientes es un programa de supervivencia en el que un grupo de concursantes -que por lo general son famosos- están desasistidos en una isla de Honduras, dejando atrás el glamour de los platós. Los participantes deben sobrevivir durante varios meses por sus propios medios sin contar con ningún tipo de comodidad. Alejados de todas las comodidades de la civilización, los ‘supervivientes’ deben adaptarse a las adversas condiciones de la naturaleza y las propuestas por el programa. No obstante, su mayor problema -obviando la comida- no será la fauna y la naturaleza, sino la convivencia entre ellos.

Los concursantes son divididos en dos grupos tras tirarse desde un helicóptero al mar (que es la primera prueba que han de pasar si quieren vivir esta experiencia). Estos ‘supervivientes’ deben valerse por sí mismos para alimentarse ya que únicamente el programa les concede una cantidad mínima de arroz, alguna lata de conserva y un kit básico de pesca. Los concursantes cuentan con nociones básicas sobre el dominio del medio, como puede ser la obtención de fuego, pescar, cocinar y un lugar en el que habitar. Todo esto gracias a unos cursos que reciben una vez que están en Honduras.

Supervivientes es uno de los concursos más esperado por la audiencia. Tanto es así que hay muchas personas que se preguntan cómo ir de público a Supervivientes y cuánto pagan por ir de público a las galas que tienen lugar en el plató de Telecinco.

Pero, ¿Cuánto cobran las personas que forman parte del público en Supervivientes?

El concurso encabezado por el Jorge Javier es sin duda uno de los grandes éxitos de Telecinco, por tanto, el número de personas que reclaman ir como público a las galas, es mayor en comparación con otros concursos. A diferencia de El Hormiguero -que no pagan nada porque se trata de un formato que siempre tiene una elevada cifra de candidatos y no necesitan invertir mucho para llenar el plató- únicamente les dan una botella de agua. En Supervivientes si se paga a aquellas personas que deciden formar parte del público. Aunque la cuantía exacta no se conoce, el importe que se suele dar por asistir como público no suele ser muy elevado. Además, hay que tener en cuenta que muchas veces lo que a lo que se abona hay que sumar también la comida que se les proporciona (que suele ser un bocadillo y agua). En el caso de Supervivientes al ser un concurso que se desarrolla en un espacio de noche o de prime time, se paga al público entre 9 y 12 euros.

Se trata de una cifra bastante baja, pero esta experiencia te permite observar como funciona y como se hace un programa de televisión en directo. Todo esto y la oportunidad de aparecer durante unos segundos en la pequeña pantalla son incentivos que hacen posible que personas deseen ser público- al menos una vez- en el plató de Supervivientes.