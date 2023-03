Apenas ha comenzado Supervivientes, pero ya está dando mucho de qué hablar. Y tanto. Raquel Mosquera ya se ha convertido en archienemiga para muchos telespectadores, e incluso algún exconcursante que ha querido echarle encima a los seguidores del programa y Telecinco en las redes sociales.

También muy comentado fue el salto desde el helicóptero al mar del Rey de los Bocadillos, Ginés Corregüela, problemático porque no sabía nadar. No lo pasó nada bien, estuvo en apuros y tuvo que ser ayudado para poder salir del atolladero.

Pero, como era en parte previsible, también se está enjuiciando, no solo a los concursantes, sino a toda la gente que interviene en el programa, sus galas y debates: ya sean colaboradores, tertulianos o incluso los presentadores. Y ahí el nombre de Jorge Javier Vázquez es el que más impacto genera.

No es Jorge Javier Vázquez amigo de guardarse sus opiniones. Lo ha demostrado una y mil veces. Más bien las suelta, aunque sabe cuándo y cómo. Experiencia e inteligencia no le faltan. Y sabe, también, que es un presentador estrella y, como tal, genera dos corrientes de opinión que se intensifican al calor de las redes sociales.

Jorge Javier Vázquez y su predilección por una concursante de Supervivientes

Si hay algo que destacó en la primera gala de Supervivientes 2023 fue la ilusión de Jorge Javier Vázquez por presentar esta edición. También la de Laura Madrueño, que se estrenaba como presentadora de este reality... Pero sin lugar a dudas, Adara Molinero, ha sido uno de los fichajes más demandados por sus seguidores desde hace años. Forma parte del elenco de concursantes en Honduras.

La exconcursantes de realities siempre ha dado momentos históricos en la televisión cada vez que se ha sumergido en una aventura de entretenimiento y esto lo sabe muy bien Jorge Javier, que anoche le enviaba unas tiernas palabras antes de que se lanzara por helicóptero, con las que demostraba el gran cariño que le tiene.

En el 'Viernes Deluxe', Jorge ha explicado que "cuando me ofrecieron presentar el primer Gran Hermano me reuní con toda la gente de Zeppelin y me enseñaron las fotos de todos los concursantes y uno de ellos era Adara". Esa misma noche "me dijeron", contó el presentador, "que es una chica súper especial, pero necesita su momento, es como si estuvieras hablando con ella desde la palapa'".

Ahora, esas palabras tienen más peso que nunca: "Fíjate con el paso de los años, que se ha convertido en una pieza fundamental de los realities" y ha recordado especialmente "esa historia con Gianmarco, que fue historia de la televisión española". Ninguno de los seguidores de Adara la ha olvidado por muy mal que acabara.

El presentador de televisión ha explicado que "le tengo muchísimo cariño a Adara por muchísimos aspectos", pero sobre todo porque "cada vez que veo a Adara me acuerdo de Mila en 'GH VIP'". De esta manera, Jorge ha explicado que Adara es un personaje televisivo rompedor que siempre aporta un contenido que deja a los espectadores pegados en la pantalla.

Pero estas palabras no han sentado bien entre un sector de seguidores de Supervivientes y Telecinco. Especialmente, aquellos que ya le tienen tirria a Jorge Javier Vázquez, que acumula una legión de defensores pero también los clásicos detractores y haters de las redes sociales.

La polémica con Jorge Javier

Sin embargo, ese alegato a favor de Adara no ha pasado desapercibido. El nombre de Adara es ahora mismo uno de los más comentados de esta edición de Supervivientes. "Te recuerdo que como presentador de Superviviemtes no puedes tener ningún favoritismo por nadie de los concursantes. Ese fanatismo por Adara Molinero no te favorece", le han recordado en redes sociales a Jorge Javier Vázquez.

Su discurso a favor de la concursante ha tenido impacto. "Paraliza el Deluxe", "guiño a Adara" o "emocionante discurso", han reflejado los seguidores de Supervivientes. Entre ellos también los hay que quieren mucho a la concursante, y otros que no tanto. Lo que está claro es que en estos primeros momentos del programa es la que más juego está dando: "Protagonista absoluta", dicen. Y Jorge Javier Vázquez ha ayudado a ello.