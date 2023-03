No ha hecho falta que pasase mucho tiempo para que se genere el primer gran lío tras el estreno de Supervivientes. El estreno del exitoso reality este jueves no ha pasado desapercibido y, como era de esperar, ya ha generado los primeros intensos debates en las redes. Incluso con algún susto en el lanzamiento de los concursantes al agua.

Pero es que, además, algún exconcursante ya ha aprovechado los primeros acontecimientos para echar más leña al fuego. Ahí ha aparecido el Maestro Joao, y le ha soltado un mamporro digital a una de las protagonistas de esta edición. Una vez más, Telecinco consigue con sus reallities que afloren viejas rencillas que alimentan y encienden su parrilla televisiva. Nada nuevo, su fórmula de éxito.

Supervivientes es uno de los realities más seguidos en España, aunque últimamente su audiencia se ha visto gravemente afectada. Por otra parte, que el comienzo de la temporada coincida con el partido de ida de semifinales del Real Madrid-Barça ha enfurecido a muchos espectadores, que no han tardado en pronunciarse en las redes.

Aunque parece que el programa siempre se ha emitido en Honduras, este no es el único destino. En el año 2000 se grabó en Panamá, en 2001 en Seychelles, en 2003, año en el que se emitieron dos ediciones, y en 2006, en la República Dominicana, en Brasil en 2004, en Kenia en 2005, en Nicaragua en 2010 y, finalmente, en Honduras, entre 2007 y 2009, 2011 y entre 2014 y 2022.

La versión española de Supervivientes comenzó con dos ediciones de concursantes anónimos el 10 de septiembre de 2010 en Telecinco. Después, cambió de cadena y se emitió en Antena 3 bajo el nombre de "La isla de los famosos" durante cuatro ediciones, en una de ellas alternando famosos y anónimos. Ahora ya está de nuevo establecido en Telecinco y acumula años de ubicación en Honduras.

Maestro Joao vs. Raquel Mosquera

El Maestro Joao ha sido el exconcursante encargado de encender el fuego tras el estreno. "Raquel ya dando por…. Es muy tramposa, lo he vivido…", soltó en las redes sociales en la primera noche del programa. Ya son viejos conocidos en las batallas de los reallities.

La actuación de Raquel Mosquera, como era de esperar, ya está dando de qué hablar. No en vano es una de las grandes protagonistas de esta edición. Y Maestro Joao le ha puesto ya en el foco, para echarle encima a seguidores del programa.

Y parece que lo ha conseguido. "Vaya pelota que es la Mosquera con Jorge Javier Vázquez. Ahora que está concursando de verdad.. menuda ridícula está siendo, qué ganazas de mandarla a su casa ya, que ya tenemos calada a Raquel. En 2018 nos la colaste con ese tono dulce, en 2023 ya no", replicaba un seguidor del programa de Telecinco a Maestro Joao, que acumuló más respuestas de teleespectadores acusando a Raquel Mosquera de manipuladora y mentirosa: "Es tramposa y muy protagonista", o "No debería ni estar ahí. No pienso ver el programa con ella dentro".