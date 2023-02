No ha dado tiempo ni a que los concursantes lleguen a Honduras para poder ver el primer momento de tensión entre los participantes de la nueva edición de Supervivientes. Raquel Mosquera ha salido escaldada en el primer rifirrafe.

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Además del éxito en televisión, Supervivientes también ha generado un gran impacto en las redes sociales. Durante el programa, los fans comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real, lo que aumenta la interacción y la emoción del programa.

Y hoy se ha filtrado un vídeo en el que podemos ver la discusión entre Raquel Mosquera y Adara Molinero. En una prueba, la ex mujer de Pedro carrasco es preguntada sobre quién cree que sobra en la edición. Ella nombra a Raquel Arias, y dice que "solo sirve para modelar": "Ya hay dos Raqueles, o sobras tú o sobro yo". Esto no gustó nada a Adara Molinero, quien aseguró haber cambiado su voto para escribir el nombre de Raquel Mosquera: "Las mujeres servimos para mucho más que para modelar, me ha tocado mucho las narices", expresó.