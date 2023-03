Hace unos días, Íñigo Onieva mostraba su peor cara ante los medios de comunicación al ser preguntado por las declaraciones de su chica en 'El Hormiguero', donde aseguraba que su pareja se estaba ocupando de todo. "¡Apaga esa luz, por favor, que es un incordio, está todo el mundo por aquí, por favor, apagar eso que es un coñazo! ¡Por favor, son las 12 de la noche! ¿Podéis dejar de molestar?" exigía, insistiendo en que "no son horas" y zanjando el amago de entrevista de malas maneras: "¡Para preguntar nada, estáis con flashes a mitad de la noche, qué no son horas, iros a casa!".

Tras este rifirrafe con la prensa, este sábado nos hemos encontrado con un Íñigo que ha querido aclarar porqué tuvo esa actitud ante las cámaras: "no tengo ningún problema" nos confesaba. "Estoy sacando al perro a las doce de la noche y me plantáis unos focazos en la cara, es muy desagradable" añadía, explicando que no se esperaba que al sacar a su perro se encontrase con los medios.

El empresario ha entonado el 'mea culpa' y ha pedido perdón a los profesionales de la comunicación a los que faltó el respeto: "si se han visto dañados les pido perdón, por supuesto, pero vamos que yo lo único que he dicho es que no me saquen con un foco en la cara a las doce de la noche con doscientas personas mirándome".

Además, el futuro marido de Tamara Falcó nos ha asegurado que tanto ella como él "estamos muy contentos" y ha preferido guardar silencio sobre el fallecimiento de la abuela de Fernando Verdasco. Eso sí, ha enterrado el hacha de guerra con los medios: "si nunca ha habido guerra".

Íñigo nos ha desvela que "no tengo traje todavía" para la boda y como regalo de bodas, pediría "un buen toldo que cubra todo el cielo para que no llueva". Muy sonriente, nos ha asegurado que está "muy feliz" y agradece, como nunca antes, a la prensa su interés: "muchas gracias a todos por vuestro interés y gracias por vuestros deseos de que sea un buen matrimonio y todos felices".