José Ortega Cano se retiró oficialmente del ruedo en 2017 aunque no se pierde ni un solo festejo taurino. Emocionado y agradecido por el calor que sus seguidores le brindan cada vez que le pueden ver en una plaza de toros, el torero disfrutó este sábado de un homenaje en la localidad de Villalba de Alcor, Sevilla, y sí, le vimos en la plaza de toros de nuevo.

Demostrando su gran profesionalidad y que todavía sigue en pleno nivel, Ortega se animó y bajó hasta el ruedo para torear una vaquilla... lo que nadie se imaginaba es que iba a tener un pequeño amago de cogida, ya que en un momento determinado, el torero perdió el control de la situación tras torearla y esta le dio varios cabezazos... provocando que sus compañeros salieran a la plaza a echarle una mano. Gloria Camila Ortega onfesaba que, a pesar de haberle pedido a su padre que no toree, su padre sigue haciéndolo que le da la gana: "si es que yo siempre le digo 'no torees' y me dice 'no te preocupes que no voy a torear' y luego resulta que da unos capotazos y digo 'bueno, nada, papá'. Pero ojos que no ven, corazón que no sienten".

Aunque todo quedó en un 'sustillo', lo cierto es que el torero disfrutó de un día espléndido en Sevilla, reconocido por todos sus seguidores con este homenaje por su trayectoria en el mundo de la tauromaquia. Allí le pudimos ver muy feliz y agradecido por todo el cariño recibido durante todos estos años.

El torero ha acudido al programa de Toni Cantó donde se ha sincerado sobre su relación con Rocío Jurado, aunque el tono de la entrevista ha sido muy criticado en Twitter tanto por las preguntas como (y sobre todo) por las respuestas del diestro. “¿Qué daba más miedo, un miura o Rocío Cabreada?”. “Rocío era una maravilla”, conestaba Ortega Cano. “Pero era una mujer con carácter, ¿no?”, insistía Cantó. “Sí, pero tenía… en seguida se le ponía la muleta y la domaba”, declaró finalmente mientras Toni Cantó le reía la broma.

Este comentario ha sido muy criticado en redes sociales y ha convertido a Ortega Cano en tendencia en España en Twitter.

Ortega Cano: Rocío tenía carácter pero le ponías la muleta... pic.twitter.com/TBuhLdIS49 — TVMASPI (@sebas_maspons) 13 de marzo de 2023

"Son las ocho de la mañana y ya me a dado la primera ..... Vomitivo el y quién lo lleva a sus programas". "Ha dicho que le ponía la muleta y la domaba los de comentarios estos sujetos son machistas presentador vaya comentario más rastrero". "Esto tiene que ser una mala broma", son algunos de los comentarios que se han sucedido en la red del pájaro azul.

"Mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!"

Ortega Cano ya había protagonizado otras polémicas en la pequeña pantalla, como aquella entrevista a Ana Rosa Quintana tras el regreso e la presentadora de su baja para recuperarse del cáncer. Lo más sorprendente de la entrevista llegaba casi al final de la misma. Después de confesar que apenas mantiene contacto con su todavía pareja, Ortega Cano se dirigía a la cámara para lanzarle un mensaje: "Te prometo una cosa. Todavía mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!". Unas palabras que han generado todo tipo de reacciones en las redes sociales.