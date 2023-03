"Supervivientes" es, sin lugar a dudas, el "reality" más importante para Telecinco. En los últimos años, las peripecias de los famosos en Honduras se han encaramado siempre en lo más alto de las tablas de audiencia.

En la edición de este año, que se estrenó el pasado 2 de febrero, hay ligeros cambios respecto a ediciones anteriores. Uno de ellos es la presencia de Laura Madrueño en la isla, tras ocho ediciones con Lara Álvarez a "pie de arena".

Además, también hay dos participantes más que en ediciones anteriores. El elenco de esta edición está formado por: Adara Molinero, Alma Bollo, Arelys Ramos, Artùr Dainese, Asraf Beno, Bocso Blach Martínez-Bordiú, Diego Pérez, Gema Aldón, Ginés Corregüela, Jaime Nava, Jonan Wiergo, Katerina Safarova, Manuel Cortés, Patricia Donosa, Raquel Arias, Raque Mosquera y Sergio Garrido.

Lo que está claro es que el reality de supervivencia nos regala momentos alegres, pero también tensos. Ejemplo de ello son las tremendas discusiones que mantienen Manuel Cortés y Asraf Beno prácticamente en cada programa.

Poco se conoce de la infancia de Manuel Cortés, a pesar de haber sido hijo de Chiquetete y de Raquel Bollo, y de pertenecer a una familia tan popular como los Pantoja. Sin embargo, en un viernes Deluxe de hace más de 10 años, Raquel Bollo se sinceró y quiso dedicarle unas duras palabras a su hijo: "Lo primero de todo, te pido mil perdones por no haberte hecho vivir la infancia que he vivido yo y que hayas sufrido. Aunque yo pensase que no veías, veías más de la cuenta. Te pediría que no siguieras su ejemplo -el de Chiquetete-, que lo quieras porque es tu padre. Que no tengas una sensación de odio hacia él, más bien de pena (..) Te pido que no sigas su ejemplo en lo malo. En lo bueno, sí, porque ha tenido muchas cosas buenas", lamentó.