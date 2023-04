No corren buenos tiempos para Lydia Lozano. Una tarde más, la colaboradora ha tenido que enfrentarse a las críticas de sus compañeros, que, en esta ocasión la acusaban de emplear malas artes contra uno de los habituales del programa.

Tenso enfrentamiento en plató

Víctor Sandoval acusó a Lydia Lozano de tener un doble lenguaje y de traicionar a Anabel Pantoja "filtrando" cosas de su amiga. La colaboradora de 'Sálvame' no entendió nada y, pasados los días, nos contaba que fuera de cámaras Víctor le confesó su verdadero objetivo... Sin embargo, la polémica ha acabado afectando a la colaboradora, acusada de hablar mal de su compañero a la dirección.

El verdadero objetivo de Víctor Sandoval

Una vez acabado el programa en el que se habían enfrentado, Víctor le confesó a Lydia que, en realidad, lo que quería era otra cosa: "Me dijo que había hecho espectáculo, un tío que no le he hecho nada en mi vida, le pido explicaciones y me dice que lo que quería era levantar el programa y que las mejores éramos Carmen Borrego y yo ¿Y me lo tengo que comer?", se preguntaba.

¿Ha hablado mal Lydia Lozano de Víctor Sandoval?

Sin embargo, Kiko Matamoros daba un giro a la historia formulando esta pregunta a Lydia: "¿Tú le has dicho a los directores que Víctor va hablando mal de ellos?"; "¡En la vida!", se quejaba Lydia, que se negaba a entrar en el juego.

El colaborador insistía y, poco después, Lydia narraba lo que para ella es solo una anécdota: "Víctor tuvo un pollo con Valldeperas, pero decía que Valldeperas era buenísimo y que Alberto era el peor, me los encontré, veníamos de comer y digo: 'lo que me he podido reír, tú eres el santo y tú el bueno, Valldeperas'. Se partió de la risa".

Campaña contra Víctor Sandoval

Sin embargo, María Patiño iba más allá narrando que cuando todo esto ocurrió hubo "mucho teléfono roto" y también quien influyó en los problemas de Víctor. La presentadora se preguntaba: "¿Será responsable Víctor o que alguien transmite, en boca de Víctor, mensajes que estropean mucho más la relación con los directores?"

Finalmente, la presentadora concluía que esta persona no tiene por qué ser Lydia Lozano pero... entonces, ¿Quién fue?