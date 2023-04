Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

Por ello, se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Isa Pantoja toma la palabra

Isa Pantoja toma la palabra en 'El programa de Ana Rosa' para defender a Asraf Beno del "machaque" que está sufriendo el concursante en la isla por parte de sus compañeros y, según su pareja, por parte de Yaiza.

La colaboradora no duda en señalar a la pareja de Ginés Corregüela: "Ella sabe que Asraf y Adara eran los que estaban en ese grupo un poco excluidos... ella, lejos de intentar acercarse a él, es increíble la cantidad de humillaciones que está aguantando por parte de todos, pero en este caso sobre todo por parte de Yaiza".

La novia de Asraf comenta que esos ataques "no es porque él no le haya ayudado a hacer los preparativos", es que es "la manera en la que ella se dirige a él, como diciendo 'quita tus cosas de vagabundo', porque vino a decirle eso, porque me estorbas y no quiero que estés en mi boda".

Isa Pantoja tiene claro que la actitud de Yaiza es "un machaque hacia él" y sentencia: "No me gusta para nada cómo esta señora está tratando a Asraf, me parece vergonzoso, la actitud de todo el mundo, que nadie diga absolutamente nada...". Además, recalca que lo que está haciendo la pareja de Ginés es doblemente grave: "La actitud de esta chica, que viene con información de fuera, se jacta para seguir humillándole y haciéndole la vida imposible".

Patricia Pardo pone sobre la mesa la opción de que Asraf haya cogido el papel de víctima para llegar más lejos en el concurso. Isa, tras escuchar esto, aclara: "Es que en los directos no puedes mentir, porque la manera en la que Yaiza le habla no se puede disimular... la manera en la que ella le dice 'cuidadito a ver si la persona nominada vas a ser tú".