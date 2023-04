No siempre se puede ser políticamente correcto, sobre todo cuando estás leyendo día tras día a través de las redes sociales mensajes de seguidores que parece que lo único que pretenden es fastidiarte. Por eso Rocío Flores ha decidido dar un golpe en la mesa y decir lo que nunca nadie se había atrevido a decir. "De vez en cuando hay que saber darse un puntito en la boca", aseguró la influencer.

Rocío Flores es hija de Antonio David y Rocío Carrasco, aunque siempre se ha posicionado de parte de su padre, como la gran mayoría de la familia que ha dejado la gran Rocío Jurado. Y es que Rocío Carrasco no solo no se lleva con sus hijos, tampoco con sus hermanos y ni siquiera con su tía.

A todo esto se le suma el veto de Mediaset a toda la familia de la más grande. La primera Rocío Carrasco, pero tampoco pueden pisar los pasillos de Telecinco ni el que fuera su marido, Antonio David -que es accionista de Mediaset-, Rocío Flores, José Ortega Cano, Gloria Camila, Chayo Mohedano ni Rosa Benito.

Eso no quita para que todos ellos lleven a cabo otros proyectos alternativos, como la serie sobre su padre en la que está trabajando Rocío Carrasco, mientras que su hija Rocío Flores ejerce como influencer, siendo muy activa en las redes sociales.

Mensajes

Esto también conlleva recibir ciertos mensajes, como uno en el que una seguidora le contesta a una publicación sobre un sitio en el que había comido, seguramente recomendado por Rocío Flores, asegurando: "Y más si no pagas".

Pero Rocío Flores no se ha quedado callada y, en lugar de ser políticamente correcta con su seguidora, le contesta: "Pago como todo el mundo, otra cosa diferente es que me guste el servicio y la comida y lo recomiende porque me guste. De vez en cuando hay que saber darse un puntito en la boca".

Además de publicar la conversación, Rocío Flores hace una reflexión: "Muchas veces se confunde el que te guste un sitio, sea un restaurante o cualquier establecimiento y los recomiendes (como es este caso) con la publicidad".

Y sigue, "cuando es publicidad lo indico y tan contenta, pero no , he pagado como todo ciudadano, hay que aprender a callarse de vez en cuando".