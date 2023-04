La alarma saltaba cuando a principios de mes se descubría que el hermano de David Bisbal, José María Bisbal Ferre, de 54 años, había desaparecido durante horas, obligando a la Guardia Civil a montar un dispositivo de búsqueda "por tierra mar y aire". Fuentes de la Comandancia de Almería informaron a EFE de que un familiar de José María fue quien dio el aviso de la desaparición en Roquetas de Mar.

Tras ser hallado con vida tras más de 30 horas sin rastro, José María fue ingresado en un hospital con pronóstico estable. El motivo de la desaparición apunta a ser una depresión que atraviesa y, al parecer, antes de perdérsele el rastro tuvo una discusión con su esposa por la situación laboral inestable de él. Todo esto se desliza de un mensaje en redes sociales que habría publicado José María sobre su situación matrimonial.

La reveladora publicación

"Me has decepcionado, Lupe, cuando tú venías desesperada y llorando del trabajo por los malos tratos de tu jefa yo te escuchaba y comprendía, no solo eso, sino que te busqué trabajo alternativo. Ahora soy yo el que lo está pasando mal en el trabajo y lo único que me dices es que mañana cada uno su camino, pues cada uno su camino", recogen algunos digitales que declaró el hermano de Bisbal en sus redes sociales.

El mensaje en redes parece definitivo para el matrimonio, y por eso el hermano del cantante estuvo desaparecido. El artista almeriense ha compartido un mensaje en redes agradeciendo el apoyo, pero no ha dado detalles sobre qué le ha podido ocurrir a su hermano, aunque ha desvelado que en estos momentos José María se encuentra "hospitalizado, pero estable". “Quiero pedir respeto para la privacidad de mi hermano y de la familia, ya que esta ha sido una situación muy delicada y emotiva para todos nosotros".

José María dejó su trabajo de administrativo en el hospital de El Ejido para convertirse en el road manager del cantante tras este abandonar la academia de Operación Triunfo a fin de que no se aprovecharan de la fama de David. El cantante se ha mostrado agradecido con su hermano, pero se desconoce si actualmente siguen trabajando juntos. "Él, me ha ayudado a mantener y desarrollar muchos valores que hoy día comparto con otros amigos y familiares”, contó David.