La influencer Isa P es muy activa en sus redes sociales, donde cuenta su día día e, incluso, cuestiones más personales. Y eso es lo que ha ocurrido en esta ocasión, donde la hija de Isabel Pantoja se ha sincerado con sus seguidores de Instagram para contarles su problema de salud: "Tengo frío".

Su madre, Isabel Pantoja, es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas.

Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.

Farándula

Sus hijos también se han dedicado a la farándula, pero de forma muy distinta. Isa P es una destacada influencer y colaboradora de televisión. Su novio, Asraf, se encuentra concursando en Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, e Isa P aprovecha sus redes para pedir apoyo para su novio y que se salve de la expulsión del programa. Pero esta vez se ha centrado en ella misma, asegurando que "estoy malita". Según explicó, "ayer me fui al tren con el pelo húmedo porque no llegaba, y aunque me puse una cazadora me duele la garganta y tengo frío".

Y es que esta temporada, en la que se mezclan las altas temperaturas con la lluvia, son muy dadas a los catarros.