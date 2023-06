Pocholo Martínez Bordiú, economista, empresario hostelero e icono de la noche ibicenca, abrió las puertas de su vivienda en la isla pitiusa para recibir a Bertín Osborne. Será en la entrega de ‘Mi casa es la tuya’ que Telecinco ofrecerá este lunes 5 de junio, a partir de las 22:00 horas.

En su conversación con Osborne, relata la compleja relación que mantuvo con su padre, José María Martínez-Bordiú, barón de Gotor, a quien apenas vio en su infancia, y se emociona recordando a su madre, Clotilde Bassó y Roviralta, a quien echa de menos. , afirma.

Pocholo, XVII barón de Gotor, se sincera sobre su anhelo de paternidad, que no llegó a materializarse: “He querido ser padre, pero luego no ha podido ser y ahora no sé si tengo edad para tener hijos”. Confiesa también que ha proyectado su paternidad frustrada en su sobrino Bosco, hijo de su hermana Clotilde Martínez-Bordiú y actual concursante de ‘Supervivientes’. Clotilde, uno de los miembros más desconocidos de la familia Martínez-Bordiú, se une al almuerzo para recordar divertidas anécdotas junto a su hermano y Bertín.

Además, Pocholo rememora con nostalgia su matrimonio con Sonsoles Suárez, hija del expresidente Adolfo Suárez, con quien estuvo casado dos años y mantiene una buena relación. “Nos separamos, no de mutuo placer, pero sí de mutuo acuerdo”, asegura.

El prestigioso chef Rafa Zafra se suma al encuentro para cocinar para Pocholo y Bertín algunas de las icónicas recetas de ‘Cala Jondal’, el sofisticado chiringuito del chef sevillano en Ibiza, y relatar su experiencia con comensales de la talla de Barack Obama, Steven Spielberg o Bruce Springsteen. La velada culmina con la participación de Ricardo Urgell, empresario y fundador de la mítica discoteca Pachá Ibiza, y su hija Iria, a cargo de los negocios familiares, que acuden a la comida para explicar el papel que juega Pocholo en el ocio nocturno en Ibiza y revelar algunos aspectos desconocidos del protagonista.

Incluso le enseñará a Bertín Osborne su espectacular camión. Pero hay ciertas cosas sobre las que Pocholo nunca ha querido pronunciarse: “Yo no hablo de mi mujer, Sonsoles, no hablo de gente de la que no tengo que hablar, no como otros muchos amigos tuyos… Lo peor en la vida es ser chivato”, le dijo al presentador de ‘Mi casa es la tuya’.

Mi casa es la tuya se hunde en audiencia

No son buenos tiempo para el programa de Bertín Osborne. El programa que tuvo como invitado a Jesulín fue el menos visto de los estrenos de 'Mi casa es la tuya'. Fue seguido tan solo por 1.364.000 telespectadores, es decir un 11,2% de cuota de pantalla. Un dato que bajó notablemente con Nacho Cano, marcando un discreto 8% (1.012.000 espectadores.). Pero la cosa no acaba ahí, pues su entrevista con Verdasco bajó del millón de espectadores, con un 7.8% de share y 965.000 televidentes.