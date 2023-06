Bertín Osborne continúa con la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'. Aunque con novedades.

La cantante Luz Casal, una de las solitas más valoradas de la música en España, estará próximamente con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. Con él se sincerará sobre los aspectos más personales de su vida y compartirá emotivos momentos con el presentador y amigos como el actor Fernando Tejero, quien sufrió mucho cuando a Luz fue víctima del cáncer. "La vida es esto también. La vida también es enfermedad", reflexionará la invitada del programa el sábado a las 22:00 horas en Telenco.

No obstante, el programa de Bertín ha sufrido un cambio de lo más llamativo. Habitualmente este espacio se emite los lunes en prime time, sin embargo, la cadena ha decidido pasarlo a la noche del sábado, por lo que muchos espectadores se llevarán una sorpresa esta noche al sintonizar la cadena.

Mi casa es la tuya se hunde en audiencia

No son buenos tiempo para el programa de Bertín Osborne. El programa que tuvo como invitado a Jesulín fue el menos visto de los estrenos de 'Mi casa es la tuya'. Fue seguido tan solo por 1.364.000 telespectadores, es decir un 11,2% de cuota de pantalla. Un dato que bajó notablemente con Nacho Cano, marcando un discreto 8% (1.012.000 espectadores.). Pero la cosa no acaba ahí, pues su entrevista con Verdasco bajó del millón de espectadores, con un 7.8% de share y 965.000 televidentes. Con India Martínez la cifra ha mejorado muy poco en cuanto al share (7,9), pero la cifra de espectadores ha bajado a 963.000.

La cadena decidó pasar el espacio de Bertín a la noche de los sábados para recuperar una películas los lunes. Hoy habrá la rtercera entrega de la saga "Venganza2, protagonizad apor Liam Neeson y, a continuación "Vuelo final", protagonizada por Denzel Washington, Don Cheadle, Kelly Reilly y John Goodman.

Sálvame ha comenzado su final. El programa vespertino líder de las tardes durante 14 años de emisión dirá adiós el próximo 23 de junio. Y ese adiós comenzó el viernes, cuando se emitió la última versión 'Limón'.

El pasado viernes María Patiño daba paso a Sálvame Naranja por última vez. "Ay, que termina el Limón y empieza Sálvame Naranja", ha comenzado diciendo la presentadora mientras le indicaban por pinganillo que se cumplía la primera hora en pantallas. "¡Adiós, Limón, hasta siempre! Besos al Limón. ", han dicho tanto ella como Josep para despedir un formato que ha acompañado a los espectadores durante 9 años. Así, el próximo lunes 'Sálvame' comenzará en torno a las 16:30 horas, tal y como anunció Terelu Campos.

El pasado lunes se estrenó Mía es la venganza, por lo que el programa del corazón dará comienzo a las 16.45 y se alargará hasta las 19.00.

Polémica

La serie llegó envuelta en polémica por las controvertidas palabras de uno de sus protagonistas. El actor Armando del Río, uno de los protagonistas de Mía es la venganza, ha hecho unas polémicas declaraciones al medio especializado El televisero. "Nos tendrían que dar las gracias por sustituir a Sálvame". "Hay que cambiar el chip en este país y dejar los temas de 'Sálvame' para ver una serie diaria o leer un libro". “Si el público veía ‘Sálvame' por los líos y amoríos tiene que engancharse también a este personaje", son algunas de las frases que ha declarado Del Río. Unas palabras que, como no podía ser de otra manera, han sido muy criticadas entre los fans del magazine de Telecinco.

Muchos usuarios han tachado de "escándalo" sus comentarios y han pedido a Mediaset que tome medidas, dado que critica a un espacio que pertenece al mismo grupo que su serie. Algunos famosos como el Maestro Joao, han compartido estas declaraciones bajo el comentario de "Absolutamente repugnante". "A Armando le han debido explicar mal dónde se emitía la serie que está rodando y de qué come la empresa. O bien, porque encaja más su público con Divinity, que posiblemente sea donde acabe. Tanto resquemor... no es bueno. De lo de Centro Médico hace 4 años. Hay que avanzar. Es tan buen actor que en este país no se le entiende, por eso han cancelado casi todas las series donde ha estado. Nosotros le deseamos suerte con el personaje. Igual Mediaset le hace rectificar estas declaraciones, ¿no?", declaraban desde el medio especializado Algo pasa.

Audiencias

La ficción cosechó un 9,7% de cuota de pantalla con 1.007.000 espectadores en su primer episodio. Un poco menos que los 1.018.000 espectadores que vieron la semana anterior Sálvame Limón, aunque la cifra es prácticamente similar en lo que a share se refiere. Sin embargo, esta situación ha dado un giro con el segundo episodio. Si bien la ficción alcanzó el martes un 9,3% (994.000 espectadores), superó a la emisión de Sálvame Limón de una semana antes, que reunió a 941.000. Pero en su tercer día, la serie se ha desinflado (y mucho) y solo ha acumulado un 8.5% (867.000 espectadores), por lo que la tendencia de la ficción es a la baja.