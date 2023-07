Después de una noche llena de sorpresas y emociones llegaba el momento más esperado de la edición. Laura Madrueño entraba en plató para acompañar a Carlos Sobera y lo hacía con el talón de 200.000 euros que iba a conquistar el ganador.

El presentador cogía la mano a los dos finalistas, Bosco y Adara, para comunicar la decisión de la audiencia: "Los espectadores de 'Supervivientes 2023' han decidido que el ganador de esta magnífica edición y del premio de 200.000 euros sea... ¡Bosco!"

El sobrino de Pocholo lo celebraba por todo lo alto y todos sus excompañeros y familiares corrían a abrazarle al centro del plató. Después de compartir la emoción con todos ellos, se recorría el plató saludando a todo el público.

Carlos Sobera y Laura Madrueño le hacían entrega del premio y la celebración continuaba con todo el plató cantando al unísono: "¡Sí se puede! ¡Sí se puede!". Y, al fin, pronunciaba sus primeras palabras como ganador de 'Supervivientes 2023': "La verdad que ha sido increíble. Ha sido increíblemente increíble. Ha sido una cosa muy particular, que me ha ayudado muchísimo y la verdad que es un sueño. Estoy a tope. Se lo quiero dedicar a todos mis compañeros y a todo el mundo que ha venido hoy aquí".

La complicidad entre Bosco y Adara se ha palpado en esta gala final del programa, algo de lo que se ha dado cuenta Carlos Sobera: "Aquí hay tema". Ante esto, el presentador ha preguntado por lo que pasa entre ellos: "¿Hay algo más de lo que ya se ve a simple vista? Que ya se ve bastante". "Qué vergüenza", ha dicho Adara y no ha podido evitar reírse de manera nerviosa. "Qué mirada le está echando Bosco", ha apuntado Laura Madrueño y Bosco le ha preguntado a Adara al oído en directo, algo que Carlos Sobera ha desvelado: "¿Le has preguntado si le podías dar un beso?". Y Bosco se ha quedado alucinado: "Joe, con los micros".

Adara incendia las redes

La que fuera ganadora de 'Gran Hermano VIP' ha acudido a distintos chequeos como el ginecólogo y el dentista y, al parecer, va a acudir también al médico de cabecera, tal como ha anunciado, porque está preocupada tras sufrir una picadura de araña. Dudando de si el insecto lo ha traído ella misma en el saco de 'Supervivientes' desde Honduras, lo que tiene claro es que en las últimas horas se está encontrando peor y cree que esto pudiera tener alguna relación.

Sin saber si el tema de la picadura tiene relación directa con el mensaje que la influencer colgaba en su perfil de Twitter y que alarmaba a sus seguidores, la realidad es que Adara está presentando distintos síntomas, tal como ella misma ha contado, que le hacen pensar que tiene que acudir al médico porque esto puede ser más serio de lo que se pensaba en un principio.

La verdad es que hoy me gustaría desaparecer — ADARA MOLINERO 💜 (@AdaraMolinero) July 10, 2023

En este caso y después de pasar varias horas y no bajar el dolor, la exconcursante de 'Supervivientes' está decidida a pedir una opinión médica, aunque algunos puedan pensar que esta medida es exagerada. "Está fatal, hinchadísima. No para de salirme pus y me encuentro un poco mal, pero lo disimulo", ha contado a través de sus stories de Instagram.