Aun son muchos los que recuerdan con cierto rencor el paso de Risto Mejide como jurado de OT. Muchos conrusantes quedaron disgustados por la sinceridad extrema del por entoncesmiembro del jurado. Algo que incluo él ha reconocido.

Durante la entrevista a Esther Aranda, antigua concursante de OT en la etapa del publicista y presentador, Risto intentó dar una explicación a su actitud en el programa que emitía Telecinco: "Yo odiaba ese formato con todas mis fuerzas y se lo dije a los productores antes de entrar. Dije que si iba, iba a decir todo lo que pensaba de todo, y no era bueno". "Es evidente que, cuando eso dio audiencia, a mí me reportó ingresos y a ellos también... Había un compendio de intereses. Mi motivación, durante las tres ediciones que estuve, era ir a por el programa. Mis enemigos, aunque no te lo creas o te cueste creerlo, no erais vosotros", aseguró ante Esther. Prueba de ello es, según palabras del propio Risto, que se enfrentó a los máximos responsables del programa: "No me hablo con los dos productores jefes precisamente porque hubo un enfrentamiento muy fuerte con ellos y también con el presentador". "Yo iba a por el formato", insistió.

"¿Pero por qué haces algo o te metes en un proyecto que no te gusta y que lo odias?", le preguntó Esther al presentador, que respondió de forma tajante: "Para destruirlo. Tan mal no me fue. ¿Dónde está Operación Triunfo?". "Ha seguido en otra cadena", recordó la cantante mientras Risto zanjaba: "Pues ya está".

Después de confesar que los concursantes fueron "víctimas colaterales" de su objetivo, Risto miró a los ojos a Esther para pedirle perdón: "Para que no quede ninguna duda, te pido disculpas por cualquier cosa que te haya podido doler lo más mínimo".

La confesión de Lorena Gómez

Lorena Gómez se ha sentado durante la tarde de este sábado en ‘Fiesta de verano’ para conceder una de sus entrevistas más personales. La cantante continúa al pie del cañón y 17 años después de ganar ‘Operación triunfo 6’ ha continuado abriéndose paso en el complicado mundo de la música.

Recientemente, Lorena ha estrenado su último single ‘El peón y la reina’ y afirma estar muy contenta tanto personal como profesionalmente. La cantante ha echado la vista atrás y ha recordado su paso por la famosa academia.

La verdad es que el principio de su trayectoria como cantante no fue fácil y tuvo que enfrentarse a algún que otro rifirrafe con Risto Mejide, quien la criticó duramente durante el concurso.

Pero, pese a haber sido momentos difíciles para ella, la cantante admite no guardarle rencor al presentador: ‘’Ristos hay muchos. Risto porque era un papel al final que estaba interpretando. Yo no tengo nada en contra de él ni le guardo ningún rencor porque al final es una persona que tenía que estar en ese momento en ese programa’’.

Además, Lorena ha querido mandarle un mensaje de apoyo a toda la gente que está luchando: ‘’Hay un momento para cada persona, hay una lucha detrás de todo el trabajo. Hay muchísimo trabajo, muchas ganas e ilusión. Hay que continuar con ello, no te puede venir una persona el día de mañana y decirte que no vales para esto porque al final solo uno sabe lo que vale y la gente que te quiere y te quiere bien, te va a ser super sincera’’.