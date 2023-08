La relación sentimental entre Adara Molinero y Bosco Martínbez-Bordiú ha estado sujeta a todo tipo de rumores y comentarios desde sus inicios. Se conocieron en Supervivientes 2023 y ya desde el comienzo los críticos con la afamada concursante de realities de Telecinco pusieron sobre la mesa un interés espurio por parte de ella como parte de una supuesta estrategia para ganar el concurso.

Pero el tiempo ha avanzado, Bosco venció a Adara en la final de Supervivientes, y siguen juntos meses después. O al menos así se les ve, pese a todo tipo de rumores sobre supuestas crisis de pareja. Sin embargo, ahora la verdad ha quedado al descubierto gracias a una entrevista que la propia Adara ha concedido a la revista "Lecturas".

Supervivientes, donde todo empezó

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional. Es en este contexto donde Adara y Bosco tuvieron su particular flechazo

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa. Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Adara desvela cómo es su relación con Bosco

Pero si hay algo que ha conquistado a Adara Molinero es la forma en la que Bosco la trata. "Se preocupa muchísimo por mí, me trata como a una princesa. Es supercariñoso. Tiene un montón de detalles. Nunca me han tratado así. Que sea tan alegre y tan atractivo me vuelve loca. Es muy culto. Nunca me canso de tener una conversación con él", ha reconocido la que fuera ganadora de la última edición de 'Gran Hermano VIP', que se ha deshecho en halagos con el joven de 25 años.

Pero eso no quita que Adara Molinero vaya con pies de plomo en esta relación, que para ella no está siendo algo pasajero. "Me da miedo que Bosco y yo estemos en diferentes etapas de la vida", ha reconocido la finalista de Supervivientes, que se ha sincerado sobre el punto en el que se encuentra su noviazgo con Bosco Martínez-Bordiú, el momento que atraviesan juntos y hacia dónde quiere que su historia de amor se dirija.

Ahora el tiempo dirá si Adara, que acarrea un buen historial de noviazgos a sus espaldas y rupturas más o menos traumáticas, ha encotnrado en Bosco el hombre ideal junto al que caminar en su vida, que ya incluye a su hijo.