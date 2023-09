Está claro que La Que Se Avecina no es una serie para todos los públicos. Su formato de comedia, inspirado en su predecesora Aquí No Hay Quien Viva, ha calado entre la audiencia española durante años, aunque parece que cada vez su influencia es menor.

La que se avecina es una comedia destinada a un público sobre todo juvenil y adulto, que se caracteriza por ironizar con humor negro sobre las relaciones de convivencia entre vecinos de una comunidad a través de historias y situaciones surrealistas que les suceden a sus protagonistas. Durante sus 12 primeras temporadas, la mayor parte de sus tramas se desarrollan en la ficticia urbanización Mirador de Montepinar; debido a no poder llegar a un acuerdo con el propietario del inmueble en donde se construyó el plató del edificio, se anunció que la duodécima temporada de la serie sería la última en desarrollarse en esta localización. Desde la 13.ª temporada las tramas se desarrollan en el edificio ficticio Contubernio 49.

Y han sido muchos los actores que han pasado por la serie durante todos estos años. Lo más triste, el fallecimiento de algunos de ellos. Pero, ¿sabes quienes son los actores que han fallecido? Pues la más reciente fue Laura Gómez-Lacueva, que falleció a los 48 años tras padecer un cáncer. Junto a ella también nos han dejado Noureddine El Attab (hipotermia severa), Pep Guinyol, Arturo Arribas, Verónica Forqué, Eduardo Gómez (cáncer), Amparo Pacheco, Amparo Valle (cáncer), Manuel Andrés (insuficiencia respiratoria), Mariví Bilbao, Carlos Larrañaga (insuficiencia cardiaca), Paul Loustau (accidente de tráfico), Emma Penella (insuficiencia renal).

El reparto, muy crítico con el formato

Luis Merlo fue una de esas incorporaciones que llegaron con la serie empezada, pero que sin duda terminaron volviéndose un personaje imprescindible. Bruno Quiroga llegó a Montepinar en la novena temporada. Su personaje es un pianista con poca gestión emocional que se ve envuelto en varias crisis dentro de la urbanización.

No era la primera vez que Merlo participaba en un proyecto de este tipo. Interpretó a Mauri, uno de los personajes más míticos de Aquí No Hay Quien Viva y uno de los más recordados muchos años después.

Sin embargo, antes de este papel Merlo ya tenía una carrera más que construida en el mundo de la actuación. Ahora el actor se encuentra en pleno rodaje de la temporada número 14 de la serie, con la treceava recién estrenada. Luis Merlo ha ofrecido una entrevista al medio de comunicación verTele para hablar acerca de los avances en La Que Se Avecina y hacer un repaso sobre su participación.

"De La que se avecina, los niños de siete, ocho y nueve años se saben los diálogos. Si tuviera un hijo no sé si le dejaría ver esta serie con siete años, no lo tengo claro", comentó el actor. Con respecto a si él era un verdadero fan de la serie, confesó que no: "De todos los capítulos de series de televisión que he hecho habré visto a lo mejor seis o siete episodios". Esto se debe, según el mismo Merlo, a que "no se gusta a sí mismo como actor", no al contenido de la misma. "Me pongo muy nervioso, así que miro algún capítulo para chequear que el trabajo está en los parámetros que tiene que estar, pero veo muy poco".