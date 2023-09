Fani Cabajo acaba de someterse a una cirugía de la que todos sus seguidores están pendientes. La ex de "La isla de las tentaciones" o "Supervivientes" sorprendió hace poco a través de Instagram con la noticia de que le tocaba pasar por quirófano: "Estoy muy nerviosa", reconoció antes de someterse a la anestesia.

La influencer saltó a la fama en 2020, coincidiendo con la emisión de la primera temporada de "La isla de las tentaciones", programa al que acudió junto al que era su pareja en aquel momento, Christofer Guzmán. Cada uno desde su villa dejó momentos realmente icónicos que han pasado a la historia de la televisión española, como el célebre "Estefaníaaaaa", que gritó el joven cuando se enteró de la infidelidad de su pareja.Aunque con idas y venidas, parecía que Fani y Cristopher estaban hechos el uno para el otro. Tanto es así que en junio de 2022 se casaron. La felicidad no duró mucho al matrimonio, que terminó por separarse.

La popularidad alcanzada en La Isla le sirvió para ganarse un pasaje a "Supervivientes", participando en la edición de 2020. La madrileña estuvo 56 días en la isla y fue la sexta expulsada. Desde entonces, Fani es una invitada recurrente en los realitys de Telecinco.

Fani Carbajo hizo el anuncio de que tenía que operarse a través de sus redes sociales. Y es que al parecer la ex concursante se había sometido a una reducción de pecho de la que todavía se está recuperando. La influencer se tuvo que retirar los implates mamarios que tenía puestos desde hace años y la rapidez de la noticia terminó sorprendiéndola.

Ahora, Fani ha contado a través de sus historias de Instagram cómo se encuentra. "Estoy yendo a mi primera revisión, me encuentro súper bien y no tengo dolor". La tertuliana también compartió que no subía tantas historias hablando del tema porque "no iba a subir historias todo el día quejándose".

A la revisión acudió junto a su novio Fran, que tenía unos días libres por un motivo un poco alarmante: "Han tenido que operar a mi cuñado, pero está súper bien".