Nuevas informaciones sobre la relación, ahora completamente rota, de Bertín Osborne y la madre de su futuro hijo, Gabriela Guillén. Tras confirmarse que el artista tendría intención de someterse a unas pruebas de paternidad cuando nazca el bebé para comprobar que es suyo, ahora Antonio Rossi ha revelado en 'Vamos a ver' el generoso acuerdo económico de la expareja y la tajante decisión que ha tomado el presentador.

"Bertín no quiere seguir alimentando a Gabi y la comunicación entre ambos se ha roto completamente. Todo lo que tengan que hablar será a través de abogados" ha asegurado el periodista, dejando entrever que el cantante está convencido de que su examiga especial habla con la prensa y estaría detrás de las dos portadas que ha protagonizado recientemente -una saliendo de la casa que Osborne posee en Madrid, y otra presumiendo de barriguita en bikini en las playas de Huelva- y de las que Gabriela se desvincula completamente, negando que haya filtrado ninguna información a los periodistas.

En cuanto al acuerdo económico, Rossi no ha revelado las cantidades, pero sí ha desvelado que Bertín le ha hecho dos transferencias a la fisioterapeuta -a pesar de que todavía no ha nacido su hijo- como 'compensación económica' por la "poca rentabilidad que ha tenido la paraguaya a la hora de ejercer su trabajo en los últimos meses por problemas con el embarazo, la presión de la prensa...

Un dinero con el que Gabriela ha pagado el alquiler del piso en el que reside en el centro de Madrid además de otros gastos de la vivienda y de la clínica que posee y en la que ofrece diferentes tratamientos estéticos, por lo que todo apunta a que se trataría de una cantidad bastante generosa.

La última transferencia de Bertín a Gabi es de septiembre, y Rossi desconoce si estos pagos seguirán en pie después de que su comunicación se haya roto completamente a raíz de las 'sospechas' del cantante de que la joven se ha beneficiado económicamente de sus últimas apariciones en prensa.

Gran enfado

La que fuese mujer de Bertín Osborne hizo estallar toda la tranquilidad que quedaba al culebrón al decir ante la prensa que "si esto fuese una película, se llamaría Pinocho". Unas palabras que no sentaron nada bien a Chabeli Navarro, que contestó rápidamente y con dureza: "Si yo soy Pinocho, ella es Bambi".

Tras la contestación de Chabeli y las palabras de Marcia, los reporteros fueron a buscar a Fabiola para saber su opinión y ésta se mostró muy enfadada: "¡Me atosigáis un montón! Cuando digo algo, decís que me enfado con la prensa...". Sin embargo, ante las cuestiones de los periodistas, sigue sin ser clara: "Es que no lo entiendo".

"Estoy fenomenal, sólo me molestáis vosotros con preguntas que no me corresponden a mí", dice en un tono bastante enfadado. Sin embargo, todo empeora cuando el periodista le pregunta por el abanico de mujeres de Bertín y las declaraciones de Marcia Di Lele en las que confirma que Bertín "era un experto en entrar por los parkings y que tenía dos números de teléfono". Unas preguntas que hace que la protagonista se pare, mire al periodsita y le diga: "Has puesto una voz tan falsa de 'me conduelo de ti...".