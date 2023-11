Marta Riesco se define como una "reportera indestructible". Y desde luego que lo es. La que fuera pareja de Antonio David pasó de trabajar en programas como el de Ana Rosa, en su etapa de las mañanas en Telecinco y, posteriormente, a pasar a Fiesta, donde elaboraba diferentes reportajes para el magazine de los fines de semana presentado por Emma García.

Sin embargo, el 24 de marzo de 2023, Riesco anunciaba su despido de la cadena a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales. "Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017 y en relación con la misma, solo voy a hacer las siguientes valoraciones:

- No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social.

- Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses. Pido a mis compañeros en los medios respeto sobre esta decisión personal.

- Quiero agradecer a tantos compañeros y compañeras de trabajo en UNICORN CONTENT y MEDIASET los buenos ratos que hemos pasado juntos en los últimos años. Algunos de ellos ya me han expresado su solidaridad con esta decisión totalmente inesperada y especialmente perjudicial en estos momentos, por las razones que ya podéis suponer", escribía.

Tiempo después salía a la luz que su relación con Antonio David había llegado a su fin y señalaba directamente a rocío flores en uno de los post que compartió en sus stories de Instagram para anunciar el fin del noviazgo.

Poco se supo sobre lo que ocurrió realmente, pero Marta Riesco siguió adelanta y se labró una carrera como influencer.

Trabajo en Instagram

Riesco demostró que era "indestructible" pese a las adversidades y comenzó a promocionar marcas de ropa, cosméticos e incluso restaurantes de Madrid como influencer. Con más de 190.000 seguidores, la reportera ha generado una comunidad en la que muchas personas le mandan mensajes para celebrar sus publicaciones, apoyarla y divertirse con sus originales stories o post.

Eso sí, en más de una ocasión, Riesco ha confesado su deseo de volver a la televisión y trabajar nuevamente como reportera. Hace unos días, compartió con sus seguidores su estado de ánimo. Colgó un vídeo en el que dice que ella "he perdido amigos, trabajo y compañeros por mantener mi relación durante este año. Lo más importante es que he seguido a mi corazón, le pese a quien le pese". "A los que estéis pasando un mal momento, se puede lograr y no dejéis que os dirijan el corazón".

Las palabras de Emma García

Con motivo del Día de la Salud Mental, la reportera quiso contar de primera mano qué ocurrió en el momento en el que le fue diagnosticada su enfermedad. "Comenzó una campaña de acoso y derribo contra mi persona. ¿Cuál era mi delito? Simplemente haberme enamorado una persona y haber tirado para adelante con esa persona", narraba. "Esto ha provocado un machaque a mi persona como nunca he visto. Yo era una reportera, no una persona que hubiese vendido mi vida y encima tenía que trabajar en una cadena que estaba hablando de mí pero yo cumplía con mi horario . No entendía por qué se cuestionaba mi físico, cosas del pasado, se me ridiculizaba en los medios,s e hablaba de mis cambios físicos", confesaba. "Yo no me quedé callada". "No quería vivir, no veía una salida en ningún aspecto de mi vida", ha narrado. "Un par de noches que estaba sola en el ático empecé a ver lo que hablaban de mí, empecé a leer todo ese odio y estando sola en casa, pues pensé lo peor que puede pensar alguien", narraba visiblemente afectada. "Creo que es la primera vez que lo verbalizo. Para mí mi trabajo era lo más importante y veía todo lo que me estaba pasando. Ante el miedo mío y de mi familia decidí acudir a un especialista".

Durante su época en Fiesta, Riesco fue de lo más valorada y querida por sus compañeros. Así lo expresaron en público y en directo el día que fue galardonada en los premios 'Estoy de moda'. "Este premio se lo quiero dedicar a mi programa 'Fiesta' y especialmente a Eva Espejo por confiar en mí en uno de los momentos más complicados de mi vida (...) También a mi presentadora, Emma García, por el cariño con el que siempre me trata". Emma García y los colaboradores aplaudieron a su compañera y se alegraron por su premio: "Es una grandísima reportera y persona que no lo ha tenido nada fácil", sentenciaba la presentadora, que ponía en valor su positivismo: "Yo solo con verla disfrutar ya disfruto".