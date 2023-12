Óscar y Moisés se han convertido ya de pleno derecho en una de esas parejas que generan gran tirón y mayor expectación en Pasapalabra. De hecho, todo indica que si siguen aguantando en el concurso de Antena 3 y batiéndose en tan intensos duelos en el rosco, se meterán en la historia del programa como una de esas míticas parejas de concursantes que han estado programas y programas demostrando sus habilidades mientras el bote engordaba y hasta que uno de los dos consiguió hacerse con el ansiado premio.

Así ocurrió con Orestes Barbero y Rafa Castaño, dos de los concursantes que precisamente han hecho historia en el programa. Consiguieron enganchar con sus vibrantes duelos a miles de espectadores al concurso más seguido de la televisión española. Antena 3, de hecho, tuvo una enorme suerte al coincidir ambos en Pasapalabra.

Orestes y Rafa han quedado en el imaginario colectivo de la enorme masa de seguidores que tiene Pasapalabra como dos de los concursantes más grandes de la historia. Sin embargo, solo había hueco para uno en lo más alto. Y fue Rafa el que se llevó un bote histórico. Tan histórico como que fue el mayor premio de la historia del concurso: 2.272.000 euros.

Mucho se habló de aquella gesta. Y enorme repercusión la que lograron Antena 3 y Pasapalabra con el programa en el que se entregó el histórico bote del rosco. Orestes y Rafa engordaron las audiencias de un programa que ya de por sí cuenta con excelentes datos y no tiene competencia que lo desbanque.

De hecho, como ocurre después de una gran fiesta -y la entrega del histórico bote fue una fiesta de dimensiones estratosféricas-, Pasapalabra tuvo que pasar por una especie de resaquilla. No perdió la vitola de concurso hegemónico, pero sus audiencias, como era lógico, bajaron tras el fin de la era Rafa-Orestes.

Además, encontrar sustitutos no fue fácil, aunque parece que han llegado de la mano de Óscar y Moisés. Pasaron varios concursantes por el Rosco y la Silla Azul. Pero Moisés se hizo fuerte y terminó desbancando a concursantes que le trataban de hacer sombra, tales como Fer.

Hasta que llegó Óscar y los duelos en el Rosco se han vuelto aún más intensos. Muchos seguidores de Pasapalabra se han mostrado encantados con esta nueva era y con ambos concursantes, aunque casi siempre cada telespectador tiene un favorito que le cae mejor. Porque, más allá de en sus habilidades para el Rosco, en la actitud y manera de ser de los concursantes también hay un ingrediente importante que tener en cuenta. Y Moisés y Óscar han encajado.

La verdadera relación entre Óscar y Moisés más allá de los focos de Pasapalabra

Un claro ejemplo de que han encajado ha ocurrido recientemente, cuando los dos juntos han batido una interesante marca al cumplir 50 programas batiéndose en el Rosco. Es entonces cuando, en medio de una felicitación mutua, desvelaron cómo se llevan y la buena relación que tienen. Y es que más allá de la piquilla que pueda generar el Rosco, ambos aseguran tenerse mucho cariño.

"Cada programa, un regalo. Y 50, pues 50 regalazos”, ha asegurado Óscar al enterarse de su marca particular, reconociendo que no contaba con aguantar tanto. Moisés reparó entonces en que la marca individual de Óscar es además conjunta, pues esos 50 programas han sido de duelos entre ambos. “Hacemos las bodas de oro”, apuntó tras felicitar a Óscar y antes de añadir uno de esos chascarrillos que tanto le gustan: "No solemos discutir...".

Óscar no dudó en recoger el guante: “Con más cariño que muchos que llegan a 50”. Salió a la luz así su auténtica relación más allá de los focos del plató: Óscar y Moisés ya son amigos más que rivales.