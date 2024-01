Isa Pantoja ha presumido de nueva casa en una entrevista exclusiva con la revista Lecturas, una vivienda que ya no cuenta con uno de los objetos que presidían su anterior residencia. En la charla en la que la influencer ha hablado en detalle del mal momento que atraviesa la relación con su madre, la joven saca a relucir las diferencias que arrastra con la tonadillera.

Los altibajos han marcado la relación entre ambas, un distanciamiento que parece haber emprendido un camino de no retorno y sobre el que la joven parece no estar dispuesta a hacer más esfuerzos. "No voy a volver a saltar ninguna valla", explicó Isa Pantoja en anteriores entrevistas, recordando ese episodio en el que la influencer se coló en Cantora para ver a su madre, un momento que coincidía con un tenso momento entre madre e hija.

Las diferencias parecen irreconciliables, tanto es así que la cantante no estuvo presente en la boda de Isa con Asraf Beno. Los dos se dieron el 'sí quiero' el pasado mes de octubre y no hubo ni rastro de la cantante.

Ahora, la joven estrena casa y la enseña en exclusiva a la revista Lecturas. Un reportaje en el que desvela el objeto personal de su madre que ha desterrado de su nueva vivienda.

Isa Pantoja se confiesa

Han pasado muchas cosas en poco tiempo en la vida de Isa Pantoja. La aparición en público de Isabel Pantoja en su último concierto, la entrada de su marido Asraf Beno en 'GH DÚO' han removido a la que en su día fue también concursante de este reality y ahora es colaboradora. De ahí que la hija de la tonadillera se haya sincerado en la revista 'Lecturas' y, además de enseñar su casa, haya explicado cómo está la relación actual con su madre y otros aspectos que también le rondan.

Después de hacerse a la idea de que se tenía que separar de Asraf Beno y que en sus primeros días de convivencia en la casa de Guadalix haya saltado la noticia de que podría estar embarazada, Isa Pantoja no solo ha entrado en directo en 'Vamos a ver' para aclarar todo, sino que ha dado nuevas declaraciones en esta entrevista que ha concedido a la famosa cabecera.

La colaboradora de 'GH DÚO' se ha sincerado sobre el papel que su madre Isabel Pantoja juega ahora en su vida y cómo está su relación en este momento. "Me duele que no hable con mi hijo", es uno de los muchos titulares que ha dado y que confirman que después de la ausencia de su boda, siguen ambas sin tener ningún contacto.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha declarado que está feliz por la familia que ha formado junto a Asraf Beno, pero reconoce que tiene pena por cómo están las cosas con su madre. "ha tenido la oportunidad de hablar conmigo y con mi hijo y no lo ha hecho", ha reconocido, aunque lo que verdaderamente ya le duele es que la ausencia de Isabel Pantoja es también para su hijo.

En la casa que ahora ha mostrado en estas páginas ya no hay retratos de su madre, Isabel Pantoja. Esto lo ha hecho para evitar que su hijo Albertito pregunte por su abuela.

Y, acerca de esto y del tiempo perdido que están teniendo, Isa Pantoja se muestra rotunda: “Quizá, cuando el niño sea mayor, mi madre quiera tener una relación con él, pero para mi hijo la prioridad seré yo, no ella", ha reconocido. Una entrevista en la que la influencer se ha mostrado más liberada que nunca para hablar de la realidad familiar que vive.