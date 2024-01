Ana María Aldón es una de las protagonistas indiscutibles de GH DÚO. La diseñadora que concursa con el que fuera su representante y con el que al parecer, no acabó de forma amistosa, Marc Florensa, ya ha tenido algún que otro encontronazo con algunos de sus compañeros, entre los que se encuentra su propia pareja de reality, aunque también ha habido tiempo para el flirteo con otro compañero de aventura: el extronista Efrén Reyero.

Según la de Cádiz, el influencer le recuerda a su novio Eladio y eso hace que "no te puedo mirar a los ojos", le decía la diseñadora.

Mucha sintonía

Ana María Aldón está disfrutando al máximo de su experiencia en ‘GH DÚO’ y, aunque echa mucho de menos a Eladio, su pareja, no está perdiendo el tiempo a la hora de relacionarse con el resto de sus compañeros, sobre todo con uno, Efrén Reyero.

Se nota que entre ambos hay muchísima sintonía y podríamos decir que por parte de ella hay una ligera atracción, algo que pudimos ver en un vídeo que se emitió en Telecinco hace algunos días. Unas imágenes en las que había un claro tonteo de ella con el extronista.

Eladio rompe su silencio

Quien hasta el momento no se había pronunciado sobre esta polémica amistad era Eladio, el novio empresario de Ana María, pero 'Fiesta' ha conseguido, en exclusiva, hablar con el prometido de la concursantes. Eladio, que pasará por el altar con Ana María en unos meses, ha asegurado en este programa que echa de menos a su chica y que confía al cien por cien en ella: "Estoy viendo el programa pero tampoco estoy obsesionado, estoy deseando que salga. La echo muchísimo de menos y confío en ella, ¿cómo no voy a confiar si la quiero hasta las trancas? Si tuviera que decirle algo le diría que la quiero muchísimo". Eladio asegura que, aunque no está viendo el programa a diario, lo que ha visto de ella en el concurso es lo que él mismo conoce de la diseñadora: "Con lo poco que he visto, insisto, he visto que está siendo como es ella, a parte de que se lo está pasando bien".

Para sorpresa de muchos, Eladio ha asegurado en 'Fiesta' que mantiene contacto diario con Gema, la hija de Ana María, con quien la relación en un principio fue algo tensa y fría: "Yo hablo mucho con Gema, si Ana supiera lo que está pasando fuera de la casa estaría encantada, también hablo con sus hermanos, si supiera que no debe temer lo que le daba miedo al entrar estaría aún más feliz".