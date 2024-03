Las primeras declaraciones de Rocío Madrid después de ser expulsada de Supervivientes: "Pedro García Aguado me ha decepcionado"

Rocío Madrid se ha convertido en la primera expulsada por el público, la segunda del programa después de que lo hiciese antes Zayra Gutiérrez por unas complicaciones de salud. La presentadora se mostró aliviada de abandonar el programa tras unos días complicados. La decisión del público se tenía que tomar entre Rocío Madrid, Lorena Morlote, Laura Matamoros y Kiko Jiménez.

Finalmente, después de tres semanas de aventura en Honduras, el público votó para que Rocío abandonase Supervivientes. Ya desde el hotel y con más tranquilidad, la presentadora ha hecho unas cuantas reflexiones muy interesantes, además de señalar a uno de sus compañeros, el cual le decepcionó demasiado, más aún después de afirmar que era casi un ídolo para ella.

"Valoro la experiencia con la palabra agridulce. Por un lado, me llevo a gente maravillosa que he podido conocer, la experiencia tan salvaje en la naturaleza que es lo que más me ha gustado de todo… Pero he vivido momentos muy desagradables con personas con las que me ha tocado convivir. Momentos que creo que he borrado de mi cabeza porque han sido horribles", ha mencionado la concursante.

Pero la cosa no ha quedado ahí, ya que también ha querido hablar sobre una de sus mayores decepciones en el concurso, en este caso, la persona que más le había defraudado. A esta pregunta, la respuesta que ha dado Rocío Madrid ha sido clara; sin ninguna duda el que más le ha decepcionado es Pedro García Aguado. "Era una persona a la que yo admiraba cuando la veía en televisión, viajamos juntos en el avión cuando vinimos para acá… Pero allí en concurso me ha sorprendido para mal".

Una confesión inesperada, pero que deja clara la tensa relación que había entre ambos concursantes. Nada que ver con la que ha mantenido con otros supervivientes, de los que se lleva un gran recuerdo como ha señalado. Entre estos compañeros, Rocío Madrid opina que hay tres con más opciones de llevarse el premio, siempre y cuando se tengan en cuenta los valores de supervivencia.

"Mi ganador o ganadora, tengo varios candidatos. Si las cosas son justas y la gente vota al que mejor concurso hace de convivencia y supervivencia, yo diría que o Javi, o Blanca o Arkano". Tres de los concursantes que mejor relación han mantenido con Rocío. Todavía habrá que esperar unos meses para conocer si su pronóstico es acertado o no.