El regreso de Luis de Lama, exconcursante de Pasabalabra: "Por fín".

Atresmedia está a punto de recuperar a uno de los concursantes de Pasapalabra más míticos. Una de esas figuras que marcó a los espectadores tanto por su conocimiento como por su buen humor y actitud. Su recuerdo aún permanece en la memoria de los espectadores, siendo uno de los concursantes que marcó época antes de que Moisés y Óscar comenzasen con su duelo particular.

Se trata de Luis de Lama, un agente de la guardia civil destinado en Algeciras y que, además de su participación en el concurso normal de Pasapalabra, también tuvo su hueco en la Noche de los Campeones, una edición especial en la que se juntaron diferentes concursantes ilustres para determinar cuál de ellos era el vencedor definitivo.

La final enfrentó al propio Luis de Lama con Orestes Barbero, otro histórico del programa que, en esta ocasión venció a Luis, pero que quiso tener el detalle de compartir el premio con el guardia civil, un gesto que este rechazó de forma educada los 12.500 € que le ofrecía el burgalés.

Casi un año después, a Luis le ha vuelto a picar el gusanillo de la televisión y, como ha anunciado en su cuenta de Instagram, está apuntado al casting y haciendo las pruebas para regresar a la pequeña pantalla de la mano de Atresmedia, de nuevo.

En esta ocasión, sin embargo, no estaría buscando volver a Pasapalabra, sino que habría puesto su mirada en otro clásico concurso de la televisión. Su apuesta ha sido enfrentarse al reto de ¿Quién quiere ser millonario?, que, como confiesa en Instagram es uno de sus concursos favoritos, ya que parece ser muy fan de la oscarizada película, Slumdog Millonaire.

"Toca cambio de tercio. He dejado las palabras por el momento. Primero tengo que pasar el casting, pero mientras sé si lo he logrado o no, toca prepararse y desoxidarse por si ¡Por fin!, puedo participar en uno de los concursos más icónicos de la historia de la televisión, @sermillonariotv QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO de @warnerbrostves. ¡Yo quiero ser Jamal Malik!", expresó en su cuenta de Instagram, avisando a sus seguidores de que, si va todo bien en el casting, podría regresar a la televisión.