Pasapalabra reparte el millonario bote ante la sorpresa del público: "1 de julio"

El duelo entre Moisés y Óscar en Pasapalabra nos está dejando grandísimos Roscos en los que la balanza se puede inclinar hacia cualquiera de los lados. Ya hemos superado el centenar de duelos entre el riojano y el madrileño, siempre muy igualados y que nos están dejando sin uñas que morder para ver quién de los dos ganará.

Pero es cierto que, por ahora, el que más cerca ha estado del bote millonario de Pasapalabra ha sido Moisés. El riojano se ha quedado a una letra de completar El Rosco en múltiples ocasiones, sumando un nuevo acercamiento esta semana, en la que ha pisado el acelerador para alcanzar el bote.

Los que si lo han ganado

Ya han pasado unos cuantos meses desde que Rafa Castaño pasó a la historia de Pasapalabra tras alcanzar la gloria absoluta. El andaluz consiguió completar un rosco cuyo bote ascendía hasta los 2.272.000 euros; el máximo en la historia del concurso que se emite en Antena 3.

A Castaño le hicieron falta 197 programas para escribir su nombre en el "hall of fame" de Pasapalabra, anteponiéndose al que era el favorito de una parte de la audiencia: Orestes Barbero. Sin embargo, Rafa tenía historia en Pasapalabra: partició por primera vez en el año 2015 y volvió en el 2017. Entre ambas participaciones, alcanzó los 62 programas y un bote de 67800 euros. El periodista volvió en el año 2019 para plantarle cara a Orestes durante un duelo que estuvo a las puertas de alcanzar los 200 enfrentamientos -Orestes sumó 300 programas antes de caer-. Fueron un total de 193 programas, de los cuales se repartieron de manera bastante equitativa las victorias -75 para Rafa y 55 para Orestes, además de 64 empates-. El final de la etapa llegó el 16 de marzo de este mismo año, aunque llegó a la audiencia con previo anuncio a bombo y platillo a través de redes sociales.

El anterior ganador del concurso fue Pablo Díaz, que consiguió llevarse 1,3 millones de euros el 1 de julio de 2021, tras más de 200 entregas. Lo que resultó ser el tercer mejor premio en la historia del programa en España y el primero en la segunda etapa del concurso en la cadena del programa de Atresmedia. A pesar de llevarse el bote el ganador ha seguido trabajando, primero con sus clases de violín y luego con los directos que hace en Twitch; que le suponen, además de otro importante ingreso económico, el aumento de su gran cantidad de fans. Tras ganar el programa lo primero que hizo fue teñirse el pelo de color azul, pero su mayor intención era la independizarse.

Además, el joven canario se convirtió en una de las personas más famosas de España tras llevarse el bote pero ahora con más motivos tras conseguir un récord mundial. Eso sí, ha sido en un videojuego. El récord del mundo conseguido por Pablo Díaz ha tenido lugar en un videojuego. Más concretamente en el "Super Mario Run". Lo ha conseguido a través del móvil, con un tiempo de 17 minutos y 58 segundos. El éxito no ha sido sólo en conseguir el mejor tiempo mundial en este videojuego, sino que ha sido el único que ha logrado bajar de los 18 minutos. Una doble victoria para el violinista y ex ganador del rosco que no para de acumular éxitos.