Anabel Pantoja aclara sus planes sobre un futuro embarazo: "Ahora sí que me veo"

Anabel Pantoja se encuentra en un momento excepcional en el amor, iniciando una nueva familia que, quien sabe, igual podría ampliarse. Y es que la sobrina de la tonadillera ha aclarado sus planes sobre un futuro embarazo: "Ahora sí que me veo".

Tal y como cuenta la revista Pronto, Anabel Pantoja considera que ya tiene una edad más que suficiente para tener un hijo, aunque considera que, en la actualidad, no depende únicamente de ella, sino que también tiene que opinar su novio. "Ahora sí que me veo porque además me estoy construyendo la casa de mis sueños", habría asegurado Pantoja.

Sin embargo, no parece una tarea tan sencilla, ya que a su novio "sí que le mola, pero lo que pasa es que él es más joven y no quiero cortarle nada porque él está iniciando su carrera profesional con su clínica y está súper contento".

Aún así, Pantoja ha dejado la puerta a que sea "en corto plazo", sin explicar si ya se habían puesto a por el niño: "De momento no, porque el espíritu santo no ha querido todavía...", aseguró.

Anabel dejó su Sevilla natal para seguir sus estudios en Madrid, donde se especializó en maquillaje y se convirtió en la asistente de su tía. Su incursión en el mundo de la televisión comenzó en 2011 como colaboradora en El programa de Ana Rosa de Telecinco. Desde entonces, ha mantenido una presencia constante en la pequeña pantalla.

Durante los años siguientes, Anabel siguió ligada a Telecinco, participando como comentarista en Mujeres y hombres y viceversa entre 2013 y 2016. En 2014, se aventuró como concursante en Supervivientes, compartiendo pantalla con nombres como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval.

Su carrera televisiva continuó en programas como ¡Qué tiempo tan feliz! y Levántate All Stars en 2015 y 2016 respectivamente. Sin embargo, fue en el debate de Gran Hermano 16 y en Sálvame donde Anabel comenzó a destacar, ganando popularidad entre el público y acumulando seguidores en redes sociales, especialmente en Instagram, donde supera el millón.

En 2019, aceptó el desafío de participar en Gran Hermano VIP, seguido por su participación en El tiempo del descuento en 2020, donde llegó hasta la final. En septiembre de 2020, se convirtió en la primera concursante de Solos/Solas en Mitele Plus.

Mundo empresarial

Paralelamente a su carrera en televisión, Anabel incursionó en el mundo empresarial en 2018, abriendo un negocio de uñas y diseñando una colección de bañadores, además de colaborar con la marca de joyas Lueli. También se ha consolidado como influencer en redes sociales, trabajando con la agencia Influgency, y en 2021 comenzó a diseñar complementos.

El año 2022 marcó su regreso al reality Supervivientes, donde compartió experiencia con destacadas personalidades como Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez. Durante su participación en el programa, entabló una relación con el esgrimista español Yulen Pereira, aunque su romance llegó a su fin a principios de marzo de ese mismo año.

Recientemente, Anabel ha sido parte de eventos importantes en el mundo de los influencers españoles, consolidándose como una figura relevante en la "jet set" digital. Su determinación por disfrutar la vida y aprovechar su influencia en las redes sociales la ha convertido en una figura destacada en el panorama mediático actual.