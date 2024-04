El gran misterio que quita el sueño en Supervivientes: polémica por la ausencia de Sofía Suescun para defender a su novio

La ausencia de Sofía Suescun en los platós de Supervivientes como defensora de Kiko Jiménez, quien está participando en el duro reality de Telecinco, está generando un intenso y polémico debate. Hay quienes quieren ver cosas extrañas en el hecho de que la que fuera gran estrella de los formatos de telerrealidad y platós de Telecinco no esté siendo parte activa en la defensa de su pareja en los programas que emite Supervivientes. ¿Por qué ha tomado esta decisión? ¿Es voluntaria o forzosa?

Están corriendo ríos de tinta (sobre todo, virtual y en redes sociales) por el gran misterio de esta notable ausencia de un personaje que, sin duda, aportaría un plus importante en la dinámica de debates y episodios emitidos de Supervivientes. Porque no solo están quienes quieren ver fantasmas en la no presencia de Sofía Suescun, sino también están (y son muchos) los que excusan su ausencia por completo. El salseo está más que servido.

El frente polémico de Carmen Borrego en Supervivientes

Mientras, Kiko Jiménez sigue luchando por sobrevivir de forma notable y competir más que dignamente en las pruebas de una edición de Supervivientes que, una vez más, vuelve a ser muy sacudida desde sus inicios. Y si no, que le pregunten a Carmen Borrego, la que estaba llamada a ser gran protagonista de esta entrega del reality de Telecinco.

En cierta manera, ha sido gran protagonista, pero muy fugaz, pues se ha visto inmersa en un abandono forzoso de la isla hondureña donde se rueda Supervivientes después de haber pasado por lo que los médicos han calificado, según ha informado el programa, un ataque de ansiedad.

De hecho, el drama de Carmen Borrego en Supervivientes no deja de colear. Su abandono forzoso, tras una supuesta crisis de ansiedad y ser valorada por el equipo médico del reality de Telecinco, está dando mucho de qué hablar, máxime cuando el programa sigue explotando el asunto en sus redes sociales.

Y es precisamente el hecho de que volviesen a compartir las imágenes en las que la hermana de Terelu Campos, e hija de la mítica estrella televisiva María Teresa Campos, estalla fuera de sí en la isla el que ha provocado una airada reacción entre los telespectadores de Supervivientes y los fans de Telecinco. Estos no entienden que el programa justificase la marcha de la concursante por razones médicas y, al mismo tiempo, alabe su participación y quiera explotar los vídeos en los que Carmen Borrego se ve afectada por la supuesta crisis de ansiedad por la que luego fue evaluada médicamente.

Así que Carmen Borrego ya está de vuelta en España, pero su asunto sigue coleando con fuerza en las redes. Lo cierto es que el abandono forzoso de la hija de María Teresa Campos ha sido muy criticado, sobre todo por parte de seguidores de Supervivientes que aprecian un supuesto trato de favor hacia ella.

El frente polémico de Kiko Jiménez y Sofía Suescun en Supervivientes

Y en el otro frente de debate, el de la ausencia de Sofía Suescun en el plató de Supervivientes, ha terciado una vieja conocida del programa: Elena Rordríguez, exparticipante en el reality y madre de otra finalista del mismo, Adara Molinero. Elena Rodríguez ha criticado con un enigmático mensaje la situación: "No estoy viendo que gala tras gala los colaboradores estén reprochando cada 5 minutos a Sofía que no acuda a plató a defender a Kiko… ¿Dos varas de medir?… Que fácil se les da acusar a algun@s".

La publicación en "X" (antigua Twitter) ha generado una riada de respuestas. "Bueno Elena, me parece q este comentario sobra. ¿Para qué meterse en guerras a estas alturas? Un beso para ti y otro para tu querida hija", le responden. Pero otros muchos justifican la ausencia de Sofía Suescun vinculándola a sus actuales relaciones con Telecinco y Mediaset. Algunos comentarios:

Hace muchísimo tiempo que Sofía no pisa Telecinco. Infórmate antes de hablar.

¿Cómo vas a comparar a Miss Sofía Suescun con la desempleada de tu hija? Mastica bien esa envidia que se te está atragantando

La diferencia es que Sofía lleva sin pisar T5 varios años, Adara acababa de salir hace unos meses de SV... Sofía sÍ tiene motivos de peso para no acudir, pero en cambio está Maite en cada programa.

Que digas eso cuando se sabe que Sofía está vetada no es medio normal, por no decirte otra cosa...

Cariño, Sofía lleva bastante años apartada de Telecinco; no como tú hija, que va a un reality y a otro.

El debate entró así también en una suerte de comparación entre Sofía Suescun y Adara Molinero, dos personajes que se hicieron famosos en Telecinco y que cuentan con sendas legiones de fieles defensores. Quizás Elena Rodríguez, madre de Adara, no se esperaba este terremoto con su publicación sobre Supervivientes. O quizás sí, y por eso la hizo.