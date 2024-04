Rocío Flores muestra el resultado de su último retoque en la cara: "No llevo nada de maquillaje"

Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David, se ha convertido en toda una influencer y no duda en utilizar sus redes sociales para promocionar productos de belleza y tratamientos estéticos. Su nueva faceta está resultando muy rentable para la nieta de Rocío Jurado, que ya roza el millón de seguidores en Instagram. Flores trabaja para una marca de cosméticos llamada Framasi, lo que hace que todo estos productos encajen en su perfil y las marcas quieran trabajar con ella.

Su pérdida de peso y sus operaciones han hecho muy evidente un gran cambio físico desde que pisó un plató por primera vez. Un cambio que también vende mucho en las redes.

Esta misma semana, la nieta de "la más grande" sorprendía a sus seguidores mostrando el antes y después de su último retoque estético en el rostro. "Para que veáis el efecto inmediato de que parece que me he hecho un lifting. Tengo la cara súper hidratada y súper tensa", ha asegurado a sus seguidores en unos stories.

Rocío Flores, en un imagen de su Instagram. / Instagram

Tras varias imágenes, la influencer ha explicado que el nombre del tratamiento y ha asegurado que los resultados son increíbles . "Se trata de una terapia para mejorar la hidratación y el colágeno facial", ha precisado.

Finalmente, ha subido otra foto en la que ha explicado que su piel ahora estaba "muy tersa y con una hidratación increíble" y dejaba claro que o había trampa ni cartón en las fotos. "No llevo nada de maquillaje", añadía.

Su trabajo y su madre

La hija de Rocío Carrasco sorprendía hace poco al hablar con la prensa sobre la maternidad. "Siempre lo he dicho, que venga cuando tenga que venir", aseguraba. Rocío Flores también habló sobre su madre, pero para asegurar que no siguió en el programa de cocina en el que había participado. "No, la verdad es que no, te mentiría si te dijera que sí", explicaba a una periodista.

A.D./ Instagram

La nieta de Rocío Jurado también habló de su salida de televisión: "eso me desestabilizó mucho y lo mejor que pude hacer es tomar mi tiempo y seguir mi camino" y es que considera que está viviendo un momento muy positivo: "Estoy bien, podría estar mucho mejor, pero dentro de lo que cabe al final de eso consiste la vida, ir progresando, creciendo como persona, ir desarrollándote, tomar tu propio camino, al final tampoco necesito mucho para ser feliz, con tener salud y tener a los míos cerca y poder seguir trabajando, no pido más".